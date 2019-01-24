Çin'de ülkedeki tek yabancı arama motoru Bing'e erişim sağlanamıyor

BBC'nin haberine göre, Microsoft'un sözcüsü konuyla ilgili "Bing'e Çin'de an itibariyle erişim sağlanamadığını doğruladık." açıklamasını yaptı.
© REUTERS / Dado Ruvic
Sosyal medya kullanıcıları da Bing'in, sansür uygulanan son yabancı internet sitesi olabileceği endişesini taşıdıklarını dile getirdi.
Microsoft'un açıklamasında ise erişim sıkıntısının sansürden mi yoksa teknik bir sorundan mı kaynaklandığı konusunda bilgi verilmedi.
Çinli yetkililer, ülkede Facebook ve Twitter dahil birçok ABD'li sosyal medya platformunu engelleyen bir güvenlik duvarı işletiyor.
Microsoft says Bing inaccessible in China https://t.co/JWYaV97mmm pic.twitter.com/hse7g6Phcj— Reuters Top News (@Reuters) January 24, 2019
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