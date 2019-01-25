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12:31 25 Ocak 2019
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    Arama motoru Bing Çin'de erişime açıldı

    © AP Photo / Marcio Jose Sanchez/File
    Asya & Pasifik
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    Çin'de, ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un arama motoru Bing tekrar erişime açıldı.

    Beijing News gazetesinin haberine göre, Microsoft, Çin'de tekrar erişim sağlanan Bing arama motoru için daha önce erişim sağlanamadığını doğruluyoruz ancak durum şu an normale döndü" açıklamasını yaptı.

    Açıklamada arama motoruna neden ulaşılamadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

    Çin İnternet İdaresi'nden de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

    arama motoru bing
    © Fotoğraf : Twitter
    Çin'de ülkedeki tek yabancı arama motoru Bing'e erişim sağlanamıyor
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    Çin'de çarşamba günü internet kullanıcıları arama motoru Bing'e girmeye çalıştıklarında "Bu web sitesine ulaşılamıyor" uyarısıyla karşılaşmıştı.

    Ülkede arama motoru pazarının yaklaşık yüzde 2'sine sahip Microsoft, sorunun ardından yaptığı açıklamada, "olaya yönelik soruşturma yürütüldüğünü" ve "gelecek adımları belirlemeye çalıştıklarını" belirtmişti.

    ABD'li teknoloji şirketinin arama motoru Bing'in Çin'de hem yerel hem de uluslararası sürümü bulunuyor.

    Öte yandan ülkede birçok Batılı sosyal mesajlaşma ve paylaşım uygulamalarına erişim sağlanamazken, ABD'li arama motoru devi Google da Çin hükümetiyle yaşadığı sorunları gerekçe göstererek, 2010'da Çin pazarından çıkmıştı.

    Çin-Akıllı telefon
    © AFP 2018 /
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    Başta Google Instagram, Facebook, Youtube, Twitter olmak üzere birçok yabancı ülkenin web sitesine VPN (Sanal Özel Ağ) uygulamaları olmadan erişim sağlanamıyor.

    Ülkede Çin Komünist Partisinin önemli toplantıları olduğu dönemlerde yabancı web sitelerine erişim noktasında VPN de yetersiz kalabiliyor.

    Yabancı sitelere erişim, ülkenin internet güvenlik duvarı olan ve Çin Seddi'nin İngilizcesi Great Wall'ı anımsatan Great Firewall ile engelleniyor.

    Ülkede, arama motoru hizmetini Çinli teknoloji firmaları Baidu, Sougou ve 360 gibi teknoloji firmaları sağlıyor. Çin arama motoru pazarında en büyük payı ise yaklaşık yüzde 70'le Baidu elinde tutuyor. Bununla birlikte Çin'de Batılı sosyal paylaşım uygulamalarına Wechat, Weibo, Youku gibi ülke içine dönük alternatifler sunuluyor.

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    Etiketler:
    bing, Arama motoru, Çin
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