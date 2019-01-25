Çin'den Soros'a cevap: Anlamsız ve yalanlamaya değmez

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, basın toplantısı esnasında kendisine Soros'un ifadeleri sorulması üzerine, ünlü milyarderin iddialarını "Anlamsız ve yalanlamaya değmez" ifadeleriyle yorumladı.
'DAR GÖRÜŞLÜ TUTUMUN DEĞİŞECEĞİNİ UMUYORUZ'
Hua, "Amerikalıların dar görüşlü tutumunu değiştireceğini ve Çin'in gelişimine ilişkin doğru, tarafsız ve rasyonel bir görüşe ulaşacacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.
George Soros, Davos'ta düzenlene bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmsaında, ABD'nin ticaret savaşında Çin'e daha fazla odaklanması ve Çin üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini söylemişti.
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