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17:15 25 Ocak 2019
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    New Zealand Havayolları

    Yeni Zelanda'da bir havayolu şirketi, türbülansa maruz kalan yolcuların bilet paralarını iade etti

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    Asya & Pasifik
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    Yeni Zelanda'da bir havayolu şirketi, uçağın çok sert bir türbülans yaşaması nedeniyle yolculara bilet paralarını iade etme kararı aldı.

    Cathay Pacific Havayolları
    © AFP 2018 / Anthony Wallace
    Cathay Pacific 16 bin dolarlık biletleri yanlışlıkla 1512 dolara sattı
    Yeni Zelanda'da, ülkenin Christchurch bölgesinden Invercargill'e yapılan bir saatlik uçuşun 10 dakikasında çok sert esen rüzgara maruz kalan New Zealand havayollarına ait bir uçak türbülansa girdi.

    Yolculardan Owen Scott, söz konusu uçuşun yaşadığı en kötü yolculuk olduğunu belirtti ve türbülans esnasında yolcuların yüzde 20'sinin kustuğunu söyledi.

    'PİLOT MADALYAYI HAK EDİYOR'

    Öte yandan, pilotun 180 kilometre hızla esen rüzgarla çok başarılı bir şekilde başa çıktığını da söyleyen Owens, "Pilotun çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. Bence Air New Zealand çok iyi bir iş çıkardı, pilot madalyayı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

    Yaşanan türbülansın ardından güvenli bir şekilde iniş yapan uçağı, acil servis ekipleri karşıladı ve yolculara havayolu tarafından yapılan bilgilendirme öncesinde müdahalede bulundu.

    'TAM GERİ ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

    Lion Air havayollarına bağlı Boeing 737 tipi yolcu uçağı
    © REUTERS / Enny Nuraheni
    2018'de uçak kazalarında bir önceki yıla oranla büyük artış yaşandı
    Aynı gün içerisinde New Zealand Havayolları'ndan bir e posta alan yolcular ise, bilet paralarının iade edileceği bilgisiyle karşılaştı:

    "Bildiğiniz üzere, Invercargill havalimanına ulaşım esnasında yolculara rahatsızlık veren bir türbülansla karşı karşıya kaldık. İnişte ise kendilerini rahatsız eden yolcularla ilgilenmek üzere acil sağlık ekiplerinin hazır bulunduğunu da gördünüz.

    Yaşadığınız bu olaydan ötürü, uçuşun tam geri ödemesi gerçekleştirilecektir"

    New Zealand havayolları sözcüsü ise, STuff'a yaptığı açıklamada "Christchurch ile Invercargill arasında gerçekleşen NZ5715 sefer sayılı New Zealand Havayolları uçağı sert bir türbülansla karşılaştı. Uçak, Invercargill'e güvenli bir şekilde inse de, acil müdahale ekipleri havalimanında hazır bulundu. Bilet paralarının iade edildiği müşteriler ise geri ödeme kararını takdirle karşıladıklarını ancak bunun gereksiz olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    türbülans, uçuş, iade, müdahale, New Zealand Havayolları, Owen Scott, Invercargill, Christchurch, Yeni Zelanda
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