ABD ile Taliban'ın 6 günlük görüşmesi sona erdi: 'Önemli aşama kaydedildi, anlaşma henüz yok'

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban'ın temsilcileri ile verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve kısa sürede müzakerelere başlanılacağını bildirdi.

© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği ABD'den Taliban açıklaması: Eğer savaşmak isterlerse savaşacağız'

ABD ile Taliban arasında Katar'ın başkenti Doha'da pazartesi günü başlayan ve 2 gün sürmesi beklenen görüşmeler 6. günün sonunda tamamlandı. Halilzad, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da 6 gün geçirdiğini ve buradan müzakereler için Afganistan'a geçeceğini kaydetti.

Doha'da Taliban temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerin öncekilerden daha verimli geçtiğini kaydeden Halilzad, "Önemli hususlarda ciddi ilerleme kaydettik. Konuya ivme kazandırıyoruz ve müzakerelere yakın zamanda yeniden başlayacağız. Üzerine çalışmamız gereken birkaç konu kaldı." ifadesini kullandı.

"Her konuda uzlaşmadıkça anlaşma sağlanamaz." ifadesine yer veren Halilzad, bu kapsamda Afganistan'daki farklı kesimleri içeren diyalog süreci ve kapsamlı bir ateşkesin de önemli olduğunun altını çizdi.

2/3. Will build on the momentum and resume talks shortly. We have a number of issues left to work out. Nothing is agreed until everything is agreed, and “everything” must include an intra-Afghan dialogue and comprehensive ceasefire. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) January 26, 2019

​Halilzad, Katar hükümetine ve özellikle bu ülkenin Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye yapıcı iş birliği ve müzakerelerde kolaylaştırıcı rolü nedeniyle teşekkür etti.

TALİBAN SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA: YABANCI GÜÇLERİN ÇEKİLMESİ KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİLDİ

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise görüşmelerde Afganistan'daki yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi ve diğer bazı önemli meseleler konusunda ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Mücahid, "Kapsamlı müzakere gerektiren kritik meselelere uygun ve etkin çözümler bulmak ve görüşmelerin detaylarını liderlerle paylaşıp onların önerilerini almak için ileride benzer görüşmelerin yapılması konusunda anlaştık" ifadesini kullandı.

Remarks by spokesman of Islamic Emirate regarding negotiations with US in Doha https://t.co/sr1BFXF1Zw pic.twitter.com/1zOyzyItSp — Zabihullah (ذبیح الله م) (@Zabihullah_4) January 26, 2019

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