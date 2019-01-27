Filipinler’de kiliseye çifte saldırı: 27 ölü, 77 yaralı

Filipinler'in Mindanao Özerk Bölgesi’ndeki Jolo’da bir Katolik kilisesine yönelik iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi.
Polis açıklamasında, ayin sırasında gerçekleştirilen saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 27 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin yaralandığı belirtildi.
İlk saldırının kilisenin içinde gerçekleştiği, ikinci bombanın ise kilisenin otoparkında infilak ettiği öğrenildi.
Twin explosions at church in southern Philippines kill 27, injure 77 https://t.co/iNCWgvyExL pic.twitter.com/6wdw00KDpj— China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2019
Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, olayın bir terör saldırısı olup olmadığına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Kiliseye yönelik çifte saldırıyı kınayan Filipinler Devlet Başkanlığı Malacanang, ölenlerin ailesine başsağlığı diledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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