Çin'de yayınlanan Karl Marx animesi, bir günde 2.6 milyondan fazla izlendi

Çin'de Karl Marx'ın hayatı ve düşüncelerinin anlatıldığı 'Lider' isimli animenin birinci bölümü yayınlandı. Marx'ın gençlik üzerindeki 'çekiciliğini' artırmak üzere hazırlandığı belirtilen anime, bir günde 2.6 milyondan fazla izlendi.

Marksizmin kurucusu, Alman düşünür Karl Marx'ın 200. doğum yılı dolayısıyla ülke ve dünya çapında çeşitli etkinliklere imza atan Çin Komünist Partisi ve anime şirketi 'Bilibili' ortaklığıyla hazırlanan 7 bölümlük bir Karl Marx biyografisi yayınlandı.

Karl Marx'ın hayatı, eşi Jenny ve ünlü düşünür Friedrich Engels ile olan ilişkisinin de yer aldığı anime, 1830 Almanya'sının Trier kentinde başlıyor.

İlk bölümü bir günde 2.6 milyondan fazla görüntülenme alan animenin ilk bölümünde, Marx'ın sonraları eşi olacak Jenny ile tanışma hikayesine yer veriliyor.

Çin'de Marksizm, okullarda okutulan bir ders olsa da, bu düşüncelerin gençlik içerisinde eğlence sektörüyle yayılmasının daha etkili olacağı düşünülüyor.

Şimdiden ilgi uyandıran bu anime ise, internet kullanıcıları tarafından daha önce Marx'ın 'gereğinden fazla yakışıklı gösteridiği' gerekçesiyle eleştirilmişti.