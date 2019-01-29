Çin basını: ABD, INF'yi ihlal eden bir silah geliştiriyor

Çin'de yayınlanan Global Times gazetesi, ABD'nin 1600 km üzerinde menzile sahip olan ve dolayısıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal eden bir topçu silahı geliştirdiğini yazdı.

ABD, Rusya'nın geliştirdiği 9M729 füzesinin INF'yi ihlal ettiğini öne sürerek INF'den çekilme tehdidinde bulunurken Çin basınında Washington'un INF'yi ihlal edecek bir silah üzerinde çalıştı gündeme geldi.

ABD Ordu Bakanı Mark Esper'in geçen hafta yaptığı 'ABD'nin 1600 km mesafeden Güney Çin Denizi'ndeki Çin'e ait donanma gemilerini hedef alabilecek süper silah geliştirme çalışmaları yürüttüğü' açıklamasını referans alan Global Times, uzmanların bu silah hakkındaki görüşlerine başvurdu.

'TOPÇU SİLAHI DEĞİL, UZUN MENZİLLİ FÜZE'

İsminin açıklanmamasını isteyen bir Çinli askeri uzman, topçu silahlarının en fazla 160 km menzile kadar ateş kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, "ABD'nin geliştirdiği elektromanyetik raylı top bile 300 km'den fazla menzile sahip olamaz. Dolayısıyla Esper'in sözünü ettiği 1600 km'lik genişletilmiş menzilli topçu silahı, büyük ihtimalle uzun menzilli bir füzedir" dedi.

'INF'Yİ İHLAL EDİYOR'

Teknoloji ilerledikçe uzun menzilli füze ile sıradan bir füze arasındaki farkın azaldığını belirten Çinli uzman, "1600 km menzile sahip bir füze, orta menzilli füze olarak kabul ediliyor ve bu nedenle INF'yi ihlal ediyor" diye vurguladı.

Uzman, ABD'nin söz konusu silahı tam da bu nedenle bir top olarak nitelediğinin altını çizdi.

GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.