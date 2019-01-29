Kayıt
14:50 29 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Güney Çin Denizi, ABD ile Çin arasında potansiyel çatışma riski taşıyan bir bölge. ABD, bölgede askeri ekipman bulundurma kabiliyetine sahip bir dizi yapay adacık inşa eden Çin'in faaliyetlerinin stratejik su yollarındaki seyrüsefer serbestisini tehdit ettiğini savunuyor. Pekin ise adalarının yakınlarında ABD'ye ait savaş gemilerinin seyrüfsefer serbestisi operasyonları yapmasını düzenli olarak protesto ediyor

    Çin basını: ABD, INF'yi ihlal eden bir silah geliştiriyor

    © REUTERS /
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Çin'de yayınlanan Global Times gazetesi, ABD'nin 1600 km üzerinde menzile sahip olan ve dolayısıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal eden bir topçu silahı geliştirdiğini yazdı.

    9M729 füze sistemi
    Twitter
    Ryabkov: ABD'nin 9M729 füzelerini imha çağrısı kabul edilemez
    ABD, Rusya'nın geliştirdiği 9M729 füzesinin INF'yi ihlal ettiğini öne sürerek INF'den çekilme tehdidinde bulunurken Çin basınında Washington'un INF'yi ihlal edecek bir silah üzerinde çalıştı gündeme geldi.

    ABD Ordu Bakanı Mark Esper'in geçen hafta yaptığı 'ABD'nin 1600 km mesafeden Güney Çin Denizi'ndeki Çin'e ait donanma gemilerini hedef alabilecek süper silah geliştirme çalışmaları yürüttüğü' açıklamasını referans alan Global Times, uzmanların bu silah hakkındaki görüşlerine başvurdu.

    'TOPÇU SİLAHI DEĞİL, UZUN MENZİLLİ FÜZE'

    İsminin açıklanmamasını isteyen bir Çinli askeri uzman, topçu silahlarının en fazla 160 km menzile kadar ateş kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekerek, "ABD'nin geliştirdiği elektromanyetik raylı top bile 300 km'den fazla menzile sahip olamaz. Dolayısıyla Esper'in sözünü ettiği 1600 km'lik genişletilmiş menzilli topçu silahı, büyük ihtimalle uzun menzilli bir füzedir" dedi.

    'INF'Yİ İHLAL EDİYOR'

    ABD-Rusya bayrakları
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya ile ABD, Cenevre'de INF'nin geleceğini konuştu
    Teknoloji ilerledikçe uzun menzilli füze ile sıradan bir füze arasındaki farkın azaldığını belirten Çinli uzman, "1600 km menzile sahip bir füze, orta menzilli füze olarak kabul ediliyor ve bu nedenle INF'yi ihlal ediyor" diye vurguladı.

    Uzman, ABD'nin söz konusu silahı tam da bu nedenle bir top olarak nitelediğinin altını çizdi.

    GORBAÇOV VE REAGAN 1987'DE İMZALAMIŞTI

    8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti.

    Rusya lideri Vladimir Putin
    © Sputnik /
    Putin: ABD orta menzilli füzeler üretirse, biz de aynısını yaparız
    500 kilometre üzerindeki füzelerin imha edilmesini öngören anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

    POMPEO'NUN VERDİĞİ SÜRE 2 ŞUBAT'TA DOLUYOR

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını söylemişti.

    Etiketler:
    imha, silah, füze, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Mark Esper, Mike Pompeo, Ronald Reagan, Mihail Gorbaçov, Vladimir Putin, Güney Çin Denizi, Çin, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Tataristan Güzeli 2019 Yarışması
    Tataristan’ın en güzeli seçildi
    Karikatür
    BM eski özel raportörü Zayas, ABD’nin örgüte kendini nasıl dayattığını anlattı
    İnfografik
    Uluslararası toplumun Venezüella'daki olaylara tepkisi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet