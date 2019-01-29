Pakistan Mahkemesi, Asya Bibi’nin ülkeden ayrılmasına izin verdi

Pakistan Yüksek Mahkemesi, İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle önce idama mahkum edilen daha sonra ise yargılanıp serbest bırakılan Asya Bibi'nin ülkeden ayrılması konusunda özgür olduğu yönünde karar verdi.

Bibi'nin mahkemenin kararından sonra Kanada'ya iltica başvurusunda bulunması bekleniyor.

Asya Bibi'nin İslam dinine hakaret etmesinden sonra ülkede geniş çaplı protestolar başlamıştı.

Bunun üzerine idama mahkum edilen Bibi, uluslararası toplumun olaya müdahale etmesi sonucu mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Bibi için, "Pakistan hükümeti ile görüşme halindeyiz, Kanada konuksever bir ülkedir" diyerek Bibi'nin Kanada tarafından kabul edileceğinin sinyallerini vermişti.

İddianamede yer alan bilgilere göre Haziran 2009'da Asia Bibi ile birlikte meyve toplayan komşuları arasında bir kova su yüzünden kavga çıktı. Komşuları, kovadan su içen kadının Hristiyan olduğu için suyu "mundar ettiğini" öne sürdü.

Tartışmanın daha sonra büyüdüğü ve Bibi'nin Muhammed Peygamber'e hakaret ettiği iddia edildi. Daha sonra evinde dövüldüğü öne sürülen kadın polis soruşturmasında gözaltına alındı.

© REUTERS / Faisal Mahmood Pakistan Başbakanı'ndan Asya Bibi protestocularına yanıt: Bizi zor kullanmaya mecbur etmeyin

Pakistan'da Hristiyanlar, nüfusun yüzde 1.6'sını oluşturuyor.

DİNE HAKARETTEN İDAM CEZASI ALAN İLK KADIN

Pakistan'da şimdiye kadar birçok Hristiyan dine hakaretten hüküm giydi ancak kimse idam edilmedi.

Fakat ülkede dine hakaretle suçlanan pek çok kişi linç edildi ya da öldürüldü. Asia Bibi ise, dine hakaretten idama mahkum edilen ilk kadındı.