Çin'de kaçırdığı otobüsle kalabalığın arasına dalan saldırgana idam cezası verildi

Ülkenin doğusunda bulunan Fujian'da bir otobüsü kaçıran saldırgan, kaçırdığı otobüsle kalabalığın arasına dalarak 5 kişinin ölümüne, 12 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu.
Kalabalığın arasına daldıktan sonra otobüsü terk ederek kaçmaya çalışan saldırgan ise polis tarafından yakalanmıştı.
A man was sentenced to death for hijacking a bus which crashed and killed 8 in Longyan, Fujian Province in December 2018. A court found him guilty of manslaughter and endangering public safety. pic.twitter.com/k8ioBAScYq— Global Times (@globaltimesnews) 29 Ocak 2019
Cinayet ve kamu güvenliğini tehlikeye atma suçundan hüküm giyen saldırgan hakkında idam cezası verildi.
İdam cezasının ne zaman uygulanacağına dair bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.
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