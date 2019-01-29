Çin'deki kadın vlogger'lara 'seksi kıyafet' yasağı

Douyu, WSIA ve Hubei bölgesi standardizasyon topluluğu arasında yaklaşık 6 ay süren görüşmeler sonucunda getirilen düzenleme, kadın yayıncıların iç çamaşırı, ten rengi çorap, gecelik ve jartiyer gibi kıyafetlerle yayın yapmalarını yasaklıyor.
Çin'deki canlı yayın şirketleri, ülke çapında büyük rağbet görseler de resmi makamlar tarafından sıkça uyarılıyordu.
Female live streamers can no longer wear sexy costumes, lingerie, see-through clothes, or skin-colored tights if they broadcast on the leading site #Douyu. The new regulations are released by stakeholders in Wuhan, Central #China’s Hubei Province. https://t.co/1YTQ7PMS8c pic.twitter.com/7gvjHeLYty— Global Times (@globaltimesnews) 29 Ocak 2019
Li, "Wuhan'da ortaklaşan ilkelerimizin gelecekte de ülke çapında destekleneceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
MUZ YENİLMESİ DE YASAKLANMIŞTI
Daha önce de, Guangzhou bölgesinde Douyu üzerinden yapılan yayınlarda kadınların 'baştan çıkarıcı bir tarzda muz yemeleri' yasaklanmıştı.
Çin'deki eğlence sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından olan canlı yayınlarda, Haziran 2018 rakamlarına göre 425 milyon aktif canlı yayın kanalı bulunuyor.
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