Abe: Kuril Adaları'nda ABD üssü ancak Tokyo'nun onayıyla kurulabilir

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Rusya'nın ihtilaf konusu Kuril Adaları'nın bir kısmını Tokyo'ya vermesi halinde, bu adalarda ABD üssünün yalnızca Tokyo'nun onayıyla kurulabileceğini belirtti.

Rusya ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri çözüm bekleyen Kuril Adaları sorununa ilişkin istişarelerini sıklaştırdığı dönemde Tokyo'dan Moskova'yı rahatsız edecek bir açıklama geldi.

Japon Kyodo ajansının haberine göre Başbakan Abe, Rusya'nın devredebileceği adalarda ABD'nin askeri üs kurabileceğini ifade etti.

'ABD'NİN ÜS KURMA HAKKI VAR'

ABD'nin Japonya topraklarına üs kurma hakkı bulunduğunu ancak Kuril Adaları'na üs kurulması için Tokyo'nun onayının alınması gerektiğini söyleyen Abe, "Üssün kurulacağı yer için de Tokyo yönetiminin onayı alınmalı" dedi.

Abe, gazetecilerin bu konuda Rusya'yla yapılan görüşmelerin gidişatına ilişkin sorularıysa yanıtsız bıraktı.

Japonya Başbakanı, bu konuyla ilgili yorumların görüşmelerin gidişatını olumsuz etkileyebileceğini kaydetti. Daha önce Japon basınına yansıyan haberlerde Abe'nin devredilmesi halinde Kuril Adaları'na ABD üssü kurulmaması konusunda Putin'e söz verdiği ifade edilmişti.

Japonya'daki ABD birliklerinin komutanı Korgeneral Jeffrey Martinez de, ay başındaki açıklamasında söz konusu adalara üs kurma planlarının olmadığını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe Sinpapur'da kasım ayında gerçekleştirilen toplantı ve aralık ayında Arjantin'de yapılan G20 zirvesinden sonra barış anlaşmasına yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmışlardı.

Japonya, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.