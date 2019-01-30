Filipinler'de kiliseden sonra camiye saldırı: 2 ölü

Filipinler'de kilise saldırısından iki gün sonra bir camiye el bombalı saldırı düzenlendi, olayda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 4 kişi yaralandı.

Saldırı, Müslüman azınlığın yoğunlukta olduğu Mindanao adasındaki Zamboanga kentinde, sabahın erken saatlerinde meydana geldi.

Olaya ilişkin açıklama yapan ordu sözcüsü Gerry Besana, saldırının kilise eylemine misilleme olup olmadığının bilinmediğini, birden fazla ihtimali değerlendirdiklerini söyledi.

27 Ocak'ta, ülkenin güneyindeki Sulu Adası'nda bulunan bir Katolik kilisesini hedef alan iki ayrı bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi de yaralanmıştı. Eylemi IŞİD üstlenmişti.