Kayıt
00:35 31 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin

    Taliban: Afganistan'da iktidarı tekelimizde tutma arayışında değiliz

    © AP Photo / Tarık Aziz
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Taliban sözcüsü, Afganistan'ın geleceğinde ülkeyi tek başına yönetmek gibi bir çabaları olmadığını, Afgan kurumlarıyla birlikte var olmanın yollarının arandığını açıkladı.

    ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
    © REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği
    ABD ile Taliban, barış taslağının çerçevesi üzerinde anlaştı
    Amerikan Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Taliban'ın Katar'daki Sözcüsü Süheyl Şahin, ABD ile Taliban arasında süren barış görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

    ABD güçlerinin Afganistan'dan çekildiğinde Taliban'ın diğer Afgan halkı ile bir arada yaşamak istediğini belirten Şahin, "(ABD'nin Afganistan'ı işgalinin) bitmesinin ardından, Afganlar geçmişlerini unutmalı, birbirini hoş görmeli ve kardeşçe bir yaşama başlamalıdır. ABD'nin çekilmesinin ardından, iktidarı tekelimizde tutma arayışında değiliz. Tüm Afganların kendini içinde görebileceği, kucaklayıcı bir Afgan dünyasına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    ABD VE TALİBAN, 'AFGANİSTAN'IN TERÖR ÖRGÜTLERİ İÇİN SIĞINAK OLMASININ ENGELLENMESİ' İÇİN ÇALIŞACAK

    Afganistan'daki kurumlarla bir arada var olma yollarını aradıklarını vurgulayan Şahin, Taliban'ın, genellikle yolsuzluk ve halka baskı uygulamakla suçlanan polis ve yerel kolluk kuvvetleri konusunda da reformlar istediğini belirtti.

    Afganistan-Taliban
    © AFP 2018 /
    El Kaide'den Taliban'ın yeni liderine bağlılık yemini
    ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ile bir sonraki görüşmelerinin 25 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da olacağını belirten Şahin, tarafların ortak teknik ekipler kuracağını kaydetti.

    Şahin, bu teknik ekiplerin ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesinin detaylarını ve Afganistan'ın tekrar El-Kaide gibi terör örgütleri için bir sığınak olmasının engellenmesi için çalışmalar yürüteceğini aktardı.

    DOHA GÖRÜŞMELERİNDE 'ABD'NİN TAMAMEN ÇEKİLMESİ' ÜZERİNDE MUTABIK KALINDI

    Khalilzad ve Şahin, geçen hafta Doha'da bir araya gelmiş ve görüşmeler 6 gün sürmüştü.

    Taliban
    © REUTERS / Sergey Karpukhin
    ABD ile Taliban'ın 6 günlük görüşmesi sona erdi: 'Önemli aşama kaydedildi, anlaşma henüz yok'
    Halilzad, New York Times'a verdiği röportajda, görüşmelerde 'Afganların topraklarında terörist barındırmayacağı garantisine karşılık ABD'nin de ülkeden tamamen çekilmesi' ilkesi çerçevesinde bir taslak üzerinde mutabık kalındığını bildirmişti.

    ABD Başkanı Donald Trump da bu sabah yaptığı açıklamada, Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

    İlgili konular:

    ABD'den Taliban açıklaması: Eğer savaşmak isterlerse savaşacağız'
    ABD ile görüşen Taliban, Kabil hükümeti ile doğrudan görüşmeyi reddetti
    'İran, Afganistan'ın bilgisi dahilinde Taliban ile görüşüyor'
    Etiketler:
    Afgan barışı, Associated Press (AP), El Kaide, Taliban, Süheyl Şahin, Zalmay Khalilzad, Katar, ABD, Afganistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Zamansız Güzellik Sıralaması’nın 4. sırasına yerleşen Portekizli güzel Telma Madeira.
    Uluslararası Zamansız Güzellik Sıralaması’na giren ilk 5 güzel
    Karikatür
    ABD Ulusal İstihbarat Direktörü’nden ‘Türkiye ile İran tehdidi’ uyarısı
    İnfografik
    Putin ve Erdoğan’ın 2018’deki görüşmeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet