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14:20 31 Ocak 2019
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    Sanjoy Sachdev

    Hindistan'da 'Aşk Komandoları'nın kurucusu tutuklandı: Tehdit ve alıkoyma

    Rebecca Conway
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'da aşık çiftlerin ailelerinden kaçmalarına yardımcı olan, hukuki danışmanlık yapan ve barınacak yer sağlayan 'Aşk Komandoları' grubunun kurucusu Sanjoy Sachdev'in tutuklandığı öğrenildi.

    Bebek
    © AFP 2018 / Loic Venance
    Hindistan'da 20 günlük bir kız bebek diri diri toprağa gömüldü
    Hindistan'da 10 yıl önce sevgilier gününde bir araya gelerek hem Müslüman, hem de Hindu çiftlerin aile baskısından korunması, kalacak yer sağlanması ve gerekirse şehir değiştirmeleri için yardımcı olmak gibi faaliyetlerde bulunan 'Aşk Komandoları'nın kurucusu Sanjoy Sachdev'in 'gasp ve çiftlerin durumunun kötüye kullanılması' suçundan ötürü tutuklandığı öğrenildi. 

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Sachdev, polisin Delhi Kadın Komisyonu (DCW) üyeleriyle birlikte bir barakaya baskın düzenlemesi ve barakada bulunan 4 çiftin serbest bırakılmasının ardından tutuklandı.

    'ZORBALIK ETTİĞİ GÖZLEMLENDİ'

    DCW yöneticilerinden biri ise, yaptığı açıklamada "Sachdev'in 'kurbanlara güvenli barınma' sağlama görüntüsünün ardında, çiftleri alıkoyduğu ve zorbalık ettiği gözlemlendi" ifadelerini kullandı. 

    Açıklamaya göre ayrıca, polis baskını sırasında bulunan dört çift, barınmaya karşılık rastgele ücretler ödemek zorunda bırakıldıklarını ve ayrılmaya çalıştıklarında ise tehdit edildiklerini söyledi.

    Eski bir gazeteci olan Sachdev, 2010 yılında bir adamın evlenmek istediği kadının ailesi tarafından haksız yere tecavüzle suçlanması üzerine 'Aşk Komandoları' hareketini başlattı.

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    © REUTERS / ANUSHREE FADNAVIS
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    Hindistan'da evliliklerin büyük çoğunluğu aileler tarafından ayarlanırken, bu ayarlamada ise inanç farklılıkları belirleyici role sahip.

    HER YIL YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜRÜLÜYOR

    Ülkede her yıl yüzlerce insan, ailelerinin 'itibarını korumak için' yakın akrabalarının 'namus cinayetlerine' kurban gidiyor.

    DCW başkanı Swati Maliwal da, yaptığı açıklamada yaşanan olayı 'trajik' olara nitelendirerek "Ülkemizde namus cinayeti tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftler büyük travmalar yaşıyor. Bir STK'nın, zorluk yaşayan çiftlere yardım etme bahanesiyle uyguladığı zorbalık ise utanç verici ve trajik" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    baskın, açıklama, Delhi Kadın Komisyonu (DCW), Swati Maliwal, Sanjoy Sachdev, Hindistan
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