Hindistan'da 'Aşk Komandoları'nın kurucusu tutuklandı: Tehdit ve alıkoyma

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Sachdev, polisin Delhi Kadın Komisyonu (DCW) üyeleriyle birlikte bir barakaya baskın düzenlemesi ve barakada bulunan 4 çiftin serbest bırakılmasının ardından tutuklandı.
'ZORBALIK ETTİĞİ GÖZLEMLENDİ'
DCW yöneticilerinden biri ise, yaptığı açıklamada "Sachdev'in 'kurbanlara güvenli barınma' sağlama görüntüsünün ardında, çiftleri alıkoyduğu ve zorbalık ettiği gözlemlendi" ifadelerini kullandı.
Açıklamaya göre ayrıca, polis baskını sırasında bulunan dört çift, barınmaya karşılık rastgele ücretler ödemek zorunda bırakıldıklarını ve ayrılmaya çalıştıklarında ise tehdit edildiklerini söyledi.
Eski bir gazeteci olan Sachdev, 2010 yılında bir adamın evlenmek istediği kadının ailesi tarafından haksız yere tecavüzle suçlanması üzerine 'Aşk Komandoları' hareketini başlattı.
HER YIL YÜZLERCE İNSAN ÖLDÜRÜLÜYOR
Ülkede her yıl yüzlerce insan, ailelerinin 'itibarını korumak için' yakın akrabalarının 'namus cinayetlerine' kurban gidiyor.
DCW başkanı Swati Maliwal da, yaptığı açıklamada yaşanan olayı 'trajik' olara nitelendirerek "Ülkemizde namus cinayeti tehlikesiyle karşı karşıya kalan çiftler büyük travmalar yaşıyor. Bir STK'nın, zorluk yaşayan çiftlere yardım etme bahanesiyle uyguladığı zorbalık ise utanç verici ve trajik" ifadelerini kullandı.
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