Japon iş adamından ‘dev hizmet': Saati 7 euro'ya dert dinleyecek ‘kiralık amcalar'

Japon bir girişimci iş adamı, ufak bir ücret karşılığında insanların dertlerini dinleyecek 'amcalar' kiralayarak sıra dışı bir hizmete imza atıyor.

İster gücünü bir şeyleri daha iyi yapmak için kullanmayan politikacılara, ister yoldan geçen bir yabancıya sinirlenmiş olun, Japonya'da ‘bağırıp çağırmalarınızı' dinleyecek birisini bulabileceğinizden emin olabilirsiniz.

Zira İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Japonya'da, küçük ya da büyük tüm dertlerinizi ve yakınmalarınızı dinlemesi için insanlara para ödeyebileceğiniz bir hizmet sunuluyor.

İngiliz gazetesinin haberinde, "Eğer arkadaşlarınız, aileniz ve sevgiliniz bitmek bilmeyen şikâyetlerinizden bıktıysa sakın endişe etmeyin. Hemen ‘Ossan Rental' (Kiralık Amcalar) isimli hizmete başvurarak, kendinize sizi can kulağıyla dinleyecek orta yaşlı bir adam tutun" deniliyor.

You can now hire a middle-aged man to listen to you moanhttps://t.co/D7y58RolT0 pic.twitter.com/VonFJJj0j6 — Daily Mirror (@DailyMirror) January 30, 2019

​Japon iş adamı Takanobu Nişimoto'nun geliştirdiği bu servis 2012 yılında kurulmuş. Bu hizmet sayesinde saati 7 euro (42 Türk lirası) gibi ufak denebilecek bir ücret karşılığında, sorunlarınızı dinleyip size hayat tavsiyesi verecek bir ‘kiralık amca' edinmek mümkün.

Üstelik kimi zaman bu amcalar, müşterilerine yardım etmek için mobilyalarını taşıyabiliyor ya da istenirse erkek arkadaşları gibi bile davranabiliyorlar.

‘BENİM HAYAT TECRÜBELERİMİN BAŞKA İNSANLARIN HAYATLARINA YARDIMI DOKUNABİLİR'

Kurduğu işin gördüğü rağbete son derece şaşırdığını söyleyen Nişimoto, The Japanese Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Hayatında, kariyerinde ve ilişkisinde tavsiyeye ihtiyaç duyan öyle çok insan var ki. Danışman olduğumu iddia etmiyorum, ancak benim hayat tecrübelerimin başka insanların hayatlarına yardımı dokunabilir" dedi.

‘ORTA YAŞLI ADAMLARIN KÖTÜ NAMINI DÜZELTMEK İSTEDİM'

50 yaşındaki girişimci, bu hizmetin orta yaşlı adamlara yönelik algının değişmesine de yardımcı olabileceğini umduğunu söyledi ve ekledi: "Toplumumuzda orta yaşlı adamlar genel olarak tatsız kişiler olarak görülüyor. Ben de yayılan bu kötü namı düzeltmek ve orta yaşlı adamları daha işe yarar ve havalı bir konuma getirmek istedim."

3 YILDA 3.000 MÜŞTERİYE SORUNLARINDA YARDIMCI OLDU

Bu fikirlerle yola çıktıktan sonra ise kurduğu internet sitesine fotoğrafını yükleyip insanlara sorunlarında yardımcı olmayı teklif ettiğini belirten Nişimoto, sonrasında başvuruların hızla yağmaya başladığını ve üç yıl boyunca 3.000 müşteriye hizmet verdiğini söylüyor.

‘İLK MÜŞTERİLERİMDEN BİRİYLE ALTI YILDIT GÖRÜŞÜYORUM'

© AFP 2018 / Japonya'da iki mahkum daha idam edildi

Anlattığına göre, ilk müşterilerinden birisi, hala görüşmeye devam ettiği 88 yaşında yaşlı bir kadınmış. Nişimoto, söz konusu kadını altı senedir neredeyse her hafta ziyaret ettiğini, müşterisiyle beraber sohbet ettiklerini ve yürüyüş yaptıklarını anlatıyor.

‘KİRALIK AMCALAR' İLANINA ‘BAŞVURU YAĞDI'

Daha sonra Nişimoto, kendisiyle çalışacak başka ‘amcalar' daha bulmak üzere bir ilan yayınlamış. Anlattığına göre, ekibine katılmak isteyenlerin sayısı öyle fazlaymış ki, adeta ‘CV yağıyormuş.'

Fakat Nişimoto'nun işe alın sürecini geçmek herkes için kolay değil. Zira girişimci çoğunluğu kadınlardan oluşan müşterilerinin güvenini sağlayabilmek adına, CV'leri dikkatle incelediğini ve adayları özenle elediğini söylüyor. Ayrıca kişiliklerini ve fotoğraflarını inceledikten sonra adaylardan her birini yüz yüze mülakata çağırdığını da ekliyor.