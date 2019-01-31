Japon iş adamından ‘dev hizmet': Saati 7 euro'ya dert dinleyecek ‘kiralık amcalar'

Zira İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre Japonya'da, küçük ya da büyük tüm dertlerinizi ve yakınmalarınızı dinlemesi için insanlara para ödeyebileceğiniz bir hizmet sunuluyor.
İngiliz gazetesinin haberinde, "Eğer arkadaşlarınız, aileniz ve sevgiliniz bitmek bilmeyen şikâyetlerinizden bıktıysa sakın endişe etmeyin. Hemen ‘Ossan Rental' (Kiralık Amcalar) isimli hizmete başvurarak, kendinize sizi can kulağıyla dinleyecek orta yaşlı bir adam tutun" deniliyor.
You can now hire a middle-aged man to listen to you moanhttps://t.co/D7y58RolT0 pic.twitter.com/VonFJJj0j6— Daily Mirror (@DailyMirror) January 30, 2019
Japon iş adamı Takanobu Nişimoto'nun geliştirdiği bu servis 2012 yılında kurulmuş. Bu hizmet sayesinde saati 7 euro (42 Türk lirası) gibi ufak denebilecek bir ücret karşılığında, sorunlarınızı dinleyip size hayat tavsiyesi verecek bir ‘kiralık amca' edinmek mümkün.
‘BENİM HAYAT TECRÜBELERİMİN BAŞKA İNSANLARIN HAYATLARINA YARDIMI DOKUNABİLİR'
Kurduğu işin gördüğü rağbete son derece şaşırdığını söyleyen Nişimoto, The Japanese Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Hayatında, kariyerinde ve ilişkisinde tavsiyeye ihtiyaç duyan öyle çok insan var ki. Danışman olduğumu iddia etmiyorum, ancak benim hayat tecrübelerimin başka insanların hayatlarına yardımı dokunabilir" dedi.
‘ORTA YAŞLI ADAMLARIN KÖTÜ NAMINI DÜZELTMEK İSTEDİM'
3 YILDA 3.000 MÜŞTERİYE SORUNLARINDA YARDIMCI OLDU
Bu fikirlerle yola çıktıktan sonra ise kurduğu internet sitesine fotoğrafını yükleyip insanlara sorunlarında yardımcı olmayı teklif ettiğini belirten Nişimoto, sonrasında başvuruların hızla yağmaya başladığını ve üç yıl boyunca 3.000 müşteriye hizmet verdiğini söylüyor.
‘İLK MÜŞTERİLERİMDEN BİRİYLE ALTI YILDIT GÖRÜŞÜYORUM'
‘KİRALIK AMCALAR' İLANINA ‘BAŞVURU YAĞDI'
Daha sonra Nişimoto, kendisiyle çalışacak başka ‘amcalar' daha bulmak üzere bir ilan yayınlamış. Anlattığına göre, ekibine katılmak isteyenlerin sayısı öyle fazlaymış ki, adeta ‘CV yağıyormuş.'
Fakat Nişimoto'nun işe alın sürecini geçmek herkes için kolay değil. Zira girişimci çoğunluğu kadınlardan oluşan müşterilerinin güvenini sağlayabilmek adına, CV'leri dikkatle incelediğini ve adayları özenle elediğini söylüyor. Ayrıca kişiliklerini ve fotoğraflarını inceledikten sonra adaylardan her birini yüz yüze mülakata çağırdığını da ekliyor.
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