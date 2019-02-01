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05:34 01 Şubat 2019
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    Afganistan'da hava saldırısı

    ABD'nin Afganistan raporu çıkmazı ortaya koydu: 'Hava saldırılarına rağmen sahada durum değişmedi'

    © REUTERS / Nasir Wakif
    Asya & Pasifik
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    ABD yönetimi Afganistan'da Taliban'la barış görüşmelerine devam ederken, Afganistan'ın İnşası Özel Başmüfettişliğinin (SIGAR) Amerikan Kongresi'ne sunduğu Afganistan raporunda, ABD hava saldırılarının artmasına rağmen, sahadaki durumun değişmediği ortaya çıktı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
    © REUTERS / Simon Dawson
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Afganistan' açıklaması
    Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmeler içeren "Afganistan'ın İnşası Özel Başmüfettişlik Raporu" Amerikan Kongresi'ne sunuldu.

    AFGAN GÜVENLİK GÜÇLERİ KONTROLÜNDEKİ BÖLGELERİN ORANI DÜŞTÜ

    SIGAR raporunda, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Güney Asya Stratejisi kapsamında, Afganistan'a yapılan yığınak ve operasyonlardaki ivmenin sahada çok az etki gösterdiği tespit edildi.  Raporda, Afgan hükümetinin geçen yıl ülkedeki ilçelerin 56'sını kontrol altında tutarken, bu yıl ise bu oranın yüzde 54'de düştüğü belirtiliyor.

    Diğer taraftan Taliban'ın ise kontrol ettiği alanların yüzde 14'ten 12'ye düştüğü kaydedilen raporda, Afgan yönetimi ile Taliban arasında el değiştiren çekişme alanları oranının ise yüzde 30'dan yüzde 34'e yükseldiği ortaya çıktı.

    ABD UÇAKLARI 2018'DE ÖNCEKİ YILA GÖRE DAHA FAZLA BOMBALADI

    Afganistan'da hava saldırısı
    © REUTERS / Nasir Wakif
    Afganistan'da 16 sivilin öldüğü operasyona dair ABD'den itiraf: Askeri danışman ve hava saldırılarıyla destek verdik
    Raporda ayrıca Afgan kuvvetlerine destek olarak ABD uçaklarının 2017 yılında 4 bin 361 bomba atarken, 2018 yılının 11 aylık bölümünde Afganistan'da bu rakamın 6 bin 823'e çıktığı bilgisine yer verildi ve buna rağmen Afgan hükümetinin kontrol alanını genişletemediğine işaret edildi.

    Raporda ayrıca Afgan ordusu ve polis teşkilatı personel sayısının 312 binden 308'e düştüğü ve bu kuvvetin eğitimi, teçhizat ve ücretlerinin maliyetinin ABD'ye yıllık 4 milyar dolara mal olduğu vurgulandı.

    ABD'nin, Afganistan'da 14 bin askeri bulunurken, Trump yönetiminin bu sayıyı azaltacağı tartışılıyor.

    4 YILDA 45 BİN AFGAN ASKERİ ÖLDÜ

    Afganistan'da Taliban saldırısı
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    Afganistan'da askeri üsse Taliban saldırısı: 100'den fazla asker öldürüldü
    Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda 2014 Eylül ayından bu yana 45 bin Afgan askerinin öldüğününü açıklamıştı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'ın Senato İstihbarat Komitesi'ne sunduğu raporunda, 2019 yılında Afgan kuvvetleri ile Taliban arasında herhangi bir stratejik üstünlüğün sağlanabileceğinin öngörülmediği ifade edilmişti.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) her ne kadar Afganistan'da belirli bir ivme sağlandığını iddia etse de Trump'ın savaşı devam ettirmenin mantıklı olmadığını düşündüğü belirtiliyor. Trump'ın bu yüzden Afganistan Özel Temsilcisi olarak atadığı Zalmay Halilzad'ın Talibanla görüşmeler yürütmesine sıcak baktığı vurgulanıyor. Halilzad, geçtiğimiz günlerde ABD ile Taliban'ın barış için bir çerçeve üzerinde prensipte anlaştıklarını aktarmıştı.

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    Etiketler:
    Hava saldırısı, Afgan barışı, Taliban, Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği (SIGAR), Afganistan, ABD
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