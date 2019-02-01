Çin'den Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına uyarı: Güneydoğu'ya gitmeyin

Açıklamada, Türkiye'ye seyahat edecek Çin vatandaşlarına, ülkenin güneydoğu bölgesine gitmemeleri tavsiye ediliyor: "Türkiye'nin güneydoğusundaki ciddi güvenlik durumu göz önünde bulundurulduğunda, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği, ülkeyi ziyaret edecek Çin vatandaşlarına güneydoğu bölgesini ziyaret etmemeleri yönünde uyarıda bulunuyor. Lütfen Çin vatandaşları arasında farkındalığı arttırın ve güvenlik önlemlerini güçlendirin. Oluşacak herhangi bir güvenlik riski durumunda ortaya çıkan masraflar, şahıslarca karşılanacaktır"
Açıklamada ayrıca, Çin vatandaşları için 155 ve 112 numaralı ile ulaşabilecekleri elçilik yetkililerinin iletişim bilgileri paylaşıldı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)