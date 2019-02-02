Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sincan'a bağlı Taçıng bölgesinde 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 16 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.
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