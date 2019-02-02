Hindistan, Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçakları için ek araç kitleri talebinde bulundu

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden Sputnik'e verilen bilgiye göre, Hindistan, Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçaklarının montajı için ek araç kitleri alımı talebinde bulundu. Talep edilen komple araç kiti sayısı 18 olarak belirtildi.
Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden Sputnik'e verilen bilgiye göre, Hindistan, Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçaklarının montajı için ek araç kitleri alımı talebinde bulundu.
Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden Sputnik'e verilen bilgiye göre, Hindistan, Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçaklarının montajı için ek araç kitleri alımı talebinde bulundu. Talep edilen komple araç kiti sayısı 18 olarak belirtildi.
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