Hindistan, Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçakları için ek araç kitleri talebinde bulundu

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden Sputnik'e verilen bilgiye göre, Hindistan, Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçaklarının montajı için ek araç kitleri alımı talebinde bulundu.

Hindistan'da, Su-30MKI savaş uçakları, Hindustan Aeronautic Limited (HAL) tarafından üretiliyor. Daha önce Rusya ile Hindistan arasında imzalanan sözleşme, bu tip lisanslı 270 savaş uçağının alım ve üretiminin yapılmasını öngörüyordu.

Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi’nden Sputnik'e verilen bilgiye göre, Hindistan, Rusya’ya, Su-30MKI savaş uçaklarının montajı için ek araç kitleri alımı talebinde bulundu. Talep edilen komple araç kiti sayısı 18 olarak belirtildi.