Malezya’da bebekle hokkabazlık yapan Rus çift gözaltına alındı

Malezya'da yayınlanan Star gazetesine konuşan Kuala Lumpur Emniyet Müdürü Datuk Seri Mazlan Lazim, Jalan Raja Abdullah caddesinde ellerindeki bebeği ayağından tutarak hokkabazlık gösterisi yapan 28 yaşındaki bir erkeğin ve yanındaki 27 yaşındaki kadının gözaltına alındığını bildirdi.
Video of baby in Malaysia being flung around by the feet causing outrage https://t.co/QFZHVMJkx4— AsiaOne (@asiaonecom) 3 Şubat 2019
Gazetenin kendi kaynaklarına dayandırdığı haberde, genç çiftin 1 Şubat'ta Malezya'ya Tayland üzerinden giriş yapan Rus turistler olduğu kaydedildi.
Sosyal ağlarda yayınlanan 90 saniyelik videoda erkek turistin bebeği ayağından tutarak etrafında ve başının üstüne salladığı görülüyor.
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