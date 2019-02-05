Avustralya'da eşi benzeri görülmemiş sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi, sokaklarda timsahlar görüldü

Aynı bölgede yaşanan en büyük sel felaketi 1998 yılında yaşanan ve 'Nuh'un gecesi' ismi verilen sel felaketiydi.
Townsville Belediye Başkanı Jenny Hill, yaptığı açıklamada "7 gün içerisinde yıllık toplam yağmur miktarı kadar yağış gerçekleşti, böyle bir hava hiç görmedik" dedi ve Avustralya Meteoroloji Bürosundan şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini aktardı.
Aşırı yağışlar sonrasında taşan yağmur depolarının baraj kapılarının yetkililer tarafından açılmasından sonra ise, bölgedeki 1.100'den fazla insanın tahliye edilmesi gerekti.
Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşanan selin ardından şehirde selle birlikte sürüklenen timsahlar görüldü.
🇦🇺‼️👉🐊A crocodile 🐊 is seen climbing a tree in #Townsville, #Queensland to escape raging #floodwaters.— Miguel (@oya106) 5 Şubat 2019
👉 🐊 Crocodile warnings have been issued in the Australian city.
pic.twitter.com/KZ3CUe9I87
Öte yandan, bölgedeki tahliye çalışmalarına ordu da destek veriyor.
2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Avustralya yerel basınındaki haberlere göre, büyük bölümü sular altında kalan Townsville'de son taşkınların yaşandığı Ross Nehri'nde sele kapılan 2 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.
Polis, Aitkenvale semtinde bulunan cesetlerin dün geceden bu yana aranan 21 yaşındaki Hughie Morton ve 23 yaşındaki Troy Mathieson'a ait olduğunu açıkladı.
Bu 2 kişinin bölgede alkollü içki satan dükkandan içki çaldıktan sonra polisten kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)