Avustralya'da eşi benzeri görülmemiş sel felaketi: Binlerce kişi tahliye edildi, sokaklarda timsahlar görüldü

Avustralya'da uzun süredir var olan sıcaklık artışı ve yaşanan orman yangınlarının ardından, kıtanın kuzeyinde aniden başlayan çok şiddetli sağanak yağmur, benzeri görülmemiş bir sele yol açtı ve binlerce insanın yaşadıkları bölgelerden tahliye edilmeleriyle sonuçlandı.

© REUTERS / AAP Image/Ben Rushton Avustralya'da 109 yılın en sıcak ayı ocak oldu

Avustralya'da Ocak ayının 26'sı ile 5 Şubat arasında Queensland eyaletinin sahil kenti Townsville'de yağan yağmur sonucunda suların bir buçuk metre yükseldiği tespit edildi.

Aynı bölgede yaşanan en büyük sel felaketi 1998 yılında yaşanan ve 'Nuh'un gecesi' ismi verilen sel felaketiydi.

Townsville Belediye Başkanı Jenny Hill, yaptığı açıklamada "7 gün içerisinde yıllık toplam yağmur miktarı kadar yağış gerçekleşti, böyle bir hava hiç görmedik" dedi ve Avustralya Meteoroloji Bürosundan şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini aktardı.

© REUTERS / Avustralya Townsville'de yaşanan sel felaketi

Aşırı yağışlar sonrasında taşan yağmur depolarının baraj kapılarının yetkililer tarafından açılmasından sonra ise, bölgedeki 1.100'den fazla insanın tahliye edilmesi gerekti.

Ayrıca, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaşanan selin ardından şehirde selle birlikte sürüklenen timsahlar görüldü.

🇦🇺‼️👉🐊A crocodile 🐊 is seen climbing a tree in #Townsville, #Queensland to escape raging #floodwaters.



👉 🐊 Crocodile warnings have been issued in the Australian city.



pic.twitter.com/KZ3CUe9I87 — Miguel (@oya106) 5 Şubat 2019

​Öte yandan, bölgedeki tahliye çalışmalarına ordu da destek veriyor.

© AFP 2018 / Avustralya Townsville'de yaşanan sel felaketi

2 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Avustralya yerel basınındaki haberlere göre, büyük bölümü sular altında kalan Townsville'de son taşkınların yaşandığı Ross Nehri'nde sele kapılan 2 kişinin ise cesetlerine ulaşıldı.

Polis, Aitkenvale semtinde bulunan cesetlerin dün geceden bu yana aranan 21 yaşındaki Hughie Morton ve 23 yaşındaki Troy Mathieson'a ait olduğunu açıkladı.

Bu 2 kişinin bölgede alkollü içki satan dükkandan içki çaldıktan sonra polisten kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.