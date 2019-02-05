Azalan nüfustan çocuksuz kişileri sorumlu tutan Japonya Maliye Bakanı özür diledi

Japonya Maliye Bakanı Taro Aso, ülkede sosyal güvenlik harcamalarının artmasından, yaşlanan ve azalan nüfustan çocuğu olmayan kişilerin sorumlu olduğuna ilişkin sözlerinden ötürü özür diledi.

© AFP 2018 / Kazuhiro Nogi Japon politikacı: Çocuk yapmayan insanlar bencildir

Maliye Bakanı Aso, hafta sonu Fukuoka'daki bir seminerde, ülkenin demografik sorunlarından çocuksuz kişileri sorumlu tutan söyleminin ardından aldığı tepkiler üzerine, sözlerinin bağlamı dışında ve yanlış anlaşıldığını savundu.

Aso, "Bazı kişilerin kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olduysa özür dilerim" dedi.

Aso, söz konusu seminerde, "Yaşlıların sorumlu olduğunu söyleyen birçok tuhaf insan var ancak bu yanlış. Sorun çocuk sahibi olmayanlar" ifadesini kullanmıştı.

© AFP 2018 / BEHROUZ MEHRI Japonya'da yaşlı nüfus ilk kez yüzde 20'yi aştı

Muhalefet milletvekillerinin, çocuk sahibi olmak isteyen ancak olamayan çiftlere karşı duyarsız olmakla itham ettiği Aso, "yanlış anlaşılmaya mahal verdiyse sözlerini geri alacağını" söylemişti.

Japonya'nın nüfusu geçen yıl 448 bin kişi azaldı.

Son hükümet istatistiklerine göre, ülkede 2018'de doğum sayısı 921 bine düştü. Bu, istatistiklerin kaydedilmeye başlandığı 1899'dan bu yana görülen en düşük rakam oldu.