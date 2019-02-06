Japon basını, Rusya'ya ait Kuril Adaları’nı ABD füzeleri için 'mükemmel bir yer' olarak tanımladı

Japan Business Press (JBpress) sitesinin haberinde Kuril zincirinde yer alan ve Japonya’nın hak iddia ettiği 4 Rus adasının, Amerikan füzelerinin konuşlandırılması için mükemmel bir yer olduğu belirtildi.

Makalede, Amerikan füze savunma sistemlerinin söz konusu adalara konuşlandırılması halinde ABD ve Japonya'nın Kuzey Kore'nin balistik füzelerine karşı daha iyi korunmuş olacağı aktarıldı.

Bir balistik füzeyi düşürme şansını arttırmak için fırlatılışından kısa bir süre sonra, nükleer başlıklar ayrılmadan önce karşılık verilmesi gerektiği belirtilen yazıda, bu nedenle Amerikan füze sistemlerinin konuşlandırılması için en uygun yerin İturup Adası olacağı kaydedildi.

"Kuzey Kore'den ABD'ye fırlatılacak füzeler Rusya'nın Primorskiy bölgesi üzerinden kuzeydoğu yönünde uçacak. Bu nedenle kıtalararası balistik füzenin sonuç etabının başında vurulması için fırlatma, Hokkaido Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan bir noktadan gerçekleştirilmeli" ifadelerine yer verilen yazıda, İturup Adası'nın ayrıca Avrupa'yı İran'dan koruyan Amerikan hava savunma sistemine de entegre edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

‘JAPONYA VE ABD KIŞIN DONMAYAN VLADİVOSTOK LİMANINI VE YEKATERİNA BOĞAZINI BLOKE EDDEBİLİR'

Böyle bir adımın ABD'ye Rusya Pasifik Filosunun bulunduğu Vladivostok limanını bloke etme imkânı tanıyacağı belirtilen yazıda, Rusya'nın 4 adayı ve hatta İturup hariç 3 adayı teslim etmesi durumunda Japonya ve ABD'nin Rus filosuna denize açılma olanağı veren, kışın donmayan Yekaterina Boğazı'nı bloke etme olasılığının yüksek olduğu itiraf edildi.

‘OHOTSK DENİZİ RUS DENİZALTILARI İÇİN KUTSAL BİR YER'

Konuşlandırılacak olan Amerikan füze sistemlerinin Rusya'nın Ohotsk Denizi'nden fırlatabileceği füzeleri daha hızlı takip etme olanağı sağlayacağını yazan JBpress, şöyle devam etti:

"Ohotsk Denizi Rusya için stratejik denizaltılarının bulunduğu bir kutsal bir yer, bu nedenle söz konusu bölgede çok sayıda gemi nöbet tutuyor, Kuril Adaları'ndaysa anti-gemi füzeleri konuşlandırılmış durumda. Fakat bu adaların teslim edilmesi halinde buralara Japon-Amerikan kuvvetleri gelirse, denizaltılarını savunan çizgide kopukluk oluşacak."

Yazıda ayrıca Moskova'nın kendisi için askeri açıdan çok değerli olan adaları Japonya'ya vermek istemeyeceği vurgulandı.

‘JAPON BASINININ KURİL ADALARI İLE İLGİLİ YAZISI PROVOKASYON'

Rusya'dan, Kuril Adaları'nı Amerikan füzeleri için mükemmel bir yer olarak tanımlayan JBpress'in yayınladığı makale ile ilgili değerlendirme gecikmedi.

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, makaleyi provokasyon olarak niteledi.

"Bu bir provokasyon, basit bir provokasyon" diyen Rus senatör, Japonya'ya Kuzey Kore'den gelebilecek füzelerden savunma sağlayacak füzeleri kendi topraklarına konuşlandırılmasını önerdi ve Kuril Adaları'nda sadece Rus silahlarının bulunabileceğini vurguladı.