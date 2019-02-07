Taliban ile Afgan siyasiler arasındaki Moskova konferansı sona erdi

Ülkede sürdürülebilir bir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verildi.
'BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME İÇİN TALİBAN'IN KARA LİSTELERDEN ÇIKARILMASI VE KATAR'DA RESMİ BİR SİYASİ BÜRO AÇILMASI GEREKLİ'
Ülkedeki barış sürecine uluslararası toplumun da destek vermesine işaret edilen bildiride, "Katılımcılar, Afganistan'da barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması için Taliban liderlerinin Birleşmiş Milletler'e ait kara listelerden çıkarılmasının ve Katar'da resmi bir siyasi büro açmanın gerekli olduğunu düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.
- Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
- Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı© AFP 2018 / Yuri Kadobnov
- Atta Muhammed Nur© Sputnik / T.AZIM
- Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin temsilcisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai© Sputnik / T.AZIM
ATMAR: TALİBAN, IŞİD'LE MÜCADELE KONUSUNDAKİ İLGİSİNİ DİLE GETİRDİ
Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı ve cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Afganistan'da uzlaşmaya yönelik müzakerelerin, hükümetin katılımıyla kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.
Taliban'ın IŞİD'le mücadeleye yönelik mücadelesine de değinen Atmar, "Taliban IŞİD'le mücadele etme konusunda ilgisini dile getirdi." dedi.
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Rusya'daki Afgan Diaspora Merkezinin organize ettiği, Afganistan'daki savaşın sona erdirilmesi için Moskova'da gerçekleştirilen toplantı yarın da devam edecek. Bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin katıldığı toplantıya Afganistan hükümet temsilcileri katılmıyor.
Görüşmelerin bir sonraki turunun Katar'da yapılması planlanıyor.
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