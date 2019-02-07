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00:52 07 Şubat 2019
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    Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı

    Taliban ile Afgan siyasiler arasındaki Moskova konferansı sona erdi

    © Sputnik / T.AZIM
    Asya & Pasifik
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    Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan 'Moskova konferansı' sonrası yayımlanan bildiride, Taliban liderlerinin uluslararası kara listelerden çıkarılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

    Şer Muhammed Abbas Stanikzai
    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Taliban, Afganistan görüşmeleri için Moskova'da
    Rusya'nın başkenti Moskova'da, Afganistan'da barış sağlanmasına yönelik düzenlenen iki günlük toplantı sonunda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri tarafından bir bildiri yayımlandı.

    Ülkede sürdürülebilir bir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verildi.

    'BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME İÇİN TALİBAN'IN KARA LİSTELERDEN ÇIKARILMASI VE KATAR'DA RESMİ BİR SİYASİ BÜRO AÇILMASI GEREKLİ'

    Ülkedeki barış sürecine uluslararası toplumun da destek vermesine işaret edilen bildiride, "Katılımcılar, Afganistan'da barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması için Taliban liderlerinin Birleşmiş Milletler'e ait kara listelerden çıkarılmasının ve Katar'da resmi bir siyasi büro açmanın gerekli olduğunu düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

    • Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı
      Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı
      © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
    • Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı
      Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı
      © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
    • Atta Muhammed Nur
      Atta Muhammed Nur
      © Sputnik / T.AZIM
    • Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin temsilcisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai
      Taliban'ın Katar'daki siyasi ofisinin temsilcisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai
      © Sputnik / T.AZIM
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    © AFP 2018 / Yuri Kadobnov
    Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı

    ATMAR: TALİBAN, IŞİD'LE MÜCADELE KONUSUNDAKİ İLGİSİNİ DİLE GETİRDİ

    Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı ve cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Afganistan'da uzlaşmaya yönelik müzakerelerin, hükümetin katılımıyla kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

    Taliban'ın IŞİD'le mücadeleye yönelik mücadelesine de değinen Atmar, "Taliban IŞİD'le mücadele etme konusunda ilgisini dile getirdi." dedi.

    TALİBAN: ABD'NİN AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLMESİ İÇİN HENÜZ TAKVİM BELİRLENMEDİ

    Afganistan -Taliban
    © REUTERS /
    Moskova'daki Afganistan görüşmelerine Taliban da katılacak
    Taliban heyetinin temsilcisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai ise ABD'li birliklerin Afganistan'dan çekilmesine yönelik bir takvim belirlenmediğine işaret ederek, "Bu konuda henüz bir anlaşma sağlanmadı ve istişareler devam edecek. Bu konuda konuşmak için henüz erken. Amerikalı birliklerin en kısa süre içerisinde çekilmeleri konusunda ısrar ediyoruz." şeklinde konuştu.

    Rusya'daki Afgan Diaspora Merkezinin organize ettiği, Afganistan'daki savaşın sona erdirilmesi için Moskova'da gerçekleştirilen toplantı yarın da devam edecek. Bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin katıldığı toplantıya Afganistan hükümet temsilcileri katılmıyor.

    Görüşmelerin bir sonraki turunun Katar'da yapılması planlanıyor.

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    Etiketler:
    Afgan barışı, IŞİD, Taliban, Muhammed Hanif Atmar, Şer Muhammed Abbas Stanikzai, Atta Muhammed Nur, Moskova, Rusya, Afganistan
    Topluluk kurallarıTartışma
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