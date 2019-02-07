'Askeri darbeden yoruldunuz, cuntadan yıldınız, Taksin'den bıktıysanız, süper kahraman verelim'

Tayland, 2014'teki askeri darbeden beri ilk kez seçimlere gitmeye hazırlanıyor. Geleneksel cunta-Taksin çekişmesinin dışına çıkmak isteyen bir parti, aynı zamanda oyunculuk yapan liderlerinin süper kahraman tarzı posterleriyle kampanya yürütüyor.

Tayland'ı 13. kez askeri darbeye maruz kaldığı 2014 yılından beri ilk kez seçimlere gidecek olmanın heyecanı sardı.

Akıllarda pek çok soru var:

Cunta liderliği siyasete geçme yoluna mı gidecek, kraliyet yanlısı cuntacılarla namütenahi darbe yaptıkları sürgündeki devrik başbakan Taksin Şinavatra arasındaki rekabet geri mi dönecek, yoksa 50 milyon seçmenin dörtte birini gençlerin oluşturmasının da etkisiyle yeni bir sayfa mı çevrilecek?

Dile kolay, 24 Mart'taki seçimlerde 108 parti yarışacak.

Ama partilerle adayların kampanyalarında verecekleri mesajlar, cuntanın çıkardığı seçim yasalarının sıkı denetimi altında.

Böyle bir ortamda siyasette pek ağırlığı olamayan bir parti, yeni vitrine çıkmış isimlerle değişik bir hava estirme çabasına girdi.

Gişe rekorları kıran Hollywood filmlerinin afişlerine özenen posterlerle çıkagelen Thong Thin Thai (Tay Yerel Güç) Partisi'nin önde gelen isimleri de süper kahraman pozlarına büründü.

Ésta es la noticia más reciente de lo que vea. (Tenemos el sistema parlamentario. También él está en Twitter @NataliaPliacam.https://t.co/twbhQF00nz — NCh in BA (@AlternativeNuk) 6 Şubat 2019

TRAVESTİ ADAYLA DİKKAT ÇEKİYOR

#BizKahramanız ve #AkıllıYerellerAkıllıTayland etiketleri kullanılarak sosyal medyada paylaşılan posterlerde, Parti Genel Başkanı Chuenchob Kongudom, yönetim kurulu üyesi Assadayut Khunviseadpong (oyuncu olarak canlandırdığı drag kişiliğiyle Natalia Pliacam) ve Genel Başkan Yardımcısı Rattapoom Toekongsa (şarkıcılık-aktörlük yaptığında kullandığı adıyla Film Rattapoom) boy gösteriyor.

As campaigns begin for Thailand's upcoming election, we can be sure they'll produce newsworthy stories, one way or another. 'We are hero': Thai election hopefuls give themselves a Hollywood makeover https://t.co/qdiQwiS2qi pic.twitter.com/qjmqx8wg7W — Gavin Gough (@gavingough) 7 Şubat 2019

Üçlü sinematik efektler kullanarak seçmenlerin dikkatini üzerlerinde toplama çabasında.

Drag-Race-Siegerin will ins Parlament https://t.co/Lc4UJkZFAb — Xtuvi (@miriama10) 7 Şubat 2019

Tayland'ın Naresuan Üniversitesi'ndeki Asya Toplumu Araştımaları Koleji'nde ders veren Paul Chambers, bu hamlenin sebebinin cuntanın gölgesinde 108 partili seçimden duyulan umutsuzluk ve çaresizlik olduğunu ve artık depolitize olmuş gençlerin nabzını yakalamayı amaçladığı görüşünü dile gtirdi.

Posterleri yaratıcı yaklaşımından ötürü alkışlayanlar çıktığı gibi Donald Trump'a atıfla "Reality TV'den birisinin ABD Başkanı seçilmesini Tayland'a uyarlamaya mı çalışıyoruz" sözleriyle iğneleyenler de oldu.

Seçim kampanyası için eskiye bel bağlayanlar da var. Daha önce Tayland'dan 15 milletvekili adayının daha fazla tanınmak için adlarını iki eski başbakanınkiyle değiştirdiği haberi de geldi.

Şinavatraların Pheu Thai Partisi Sözcüsü Ketpreeya Kaewsanmuang, şimdiye dek 10 erkek adayın Taksin, 5 kadın adayın da onun kızkardeşi Yinglak olarak adını değiştirdiğini söyledi.

Parti sözcüsü, "İsim değiştirmek ne yasalara ne de seçim yönetmeliğine aykırı ve bu adayların tamamen kendi iradeleriyle aldıkları bir karar. Ben onlar adına konuşamam, ama bana kalırsa adını daha kolay hatırlanacak bir isimle değiştirmek son derece normal" dedi.

Taksin Şinavatra, 2006'daki askeri darbeye kadar ülkede demokratik yollarla seçilmiş ilk başbakandı. Kız kardeşi Yinglak Şinavatra da 2011'den 2014 askeri darbesine kadar başbakanlık yapmıştı.

Adını Taksin olarak değiştiren adaylardan Jiraroj Kiratisakvorakul, sıkı seçim yönetmeliği nedeniyle kampanya yapmanın zor olduğunu, dolayısıyla kolay hatırlanacak bir isim seçmek istediğini söyledi.