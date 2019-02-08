Tayland'dan Bahreynli futbolcunun serbest bırakılması çağrısına ret

Tayland, ülkesi Bahreyn'de hakkında hapis hükmü olduğu için gözaltına aldığı futbolcu Hakim el Araybi'nin serbest bırakılması için Avustralya tarafından yapılan çağrıyı kabul etmedi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne'nin, Melbourne'de yarı amatör bir futbol kulübünde forma giyen Araybi'nin, ülkede kalıcı ikamet izni olan bir sığınmacı olduğundan hareketle serbest bırakılması için yasal takdir yetkisi kullanılması yönündeki talebine Tayland yönetiminden olumlu yanıt gelmedi.

Tayland hükümeti, Avustralya'da sığınmacı statüsüne sahip Araybi'yi, Bahreyn'in, futbolcunun iadesi talebine ilişkin yargı süreci tamamlanana kadar serbest bırakamayacağını belirtti.

Taylandlı yetkililer, Bahreyn'den, Araybi'nin iadesi yönünde doğrudan talep gelmesiyle olayın Tayland yargısına taşındığını ifade etti.

‘OLAY TAYLAND YARGI SİSTEMİNE TAŞINDI'

Başsavcılık ofisi sözcülerinden Trumph Jalichandra, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu noktadan itibaren, olay Tayland yargı sistemine taşındı. Hükümetin pozisyonu yargıya müdahale etmeyeceği yönünde. Mahkemenin kararını vermesi biraz zaman alacak. Bu kararın ne olacağını bilmiyoruz. Lütfen mahkemenin ne şekilde karar vereceği hakkında bir varsayımda bulunmayın. Bekleyip görmek zorundayız" dedi.

Thailand: Soccer player must go through extradition hearings https://t.co/K5Uq4u3ukj — AP Sports (@AP_Sports) February 6, 2019

​Bahreyn'e gönüllü iade edilmeyi reddeden Araybi'nin serbest bırakılması halinde Avustralya'ya döneceğini ifade eden Avustralya Dışişleri Bakanı Payne, "Tayland Başsavcılığı, ülkede geçerli Suçluların İadesi Yönetmeliği'nin böylesi durumlarda idarenin takdir yetkisini kullanmasına izin verdiğini doğruladı. Tayland makamlarını söz konusu yetkiyi gözaltındaki Araybi için kullanmaya çağırıyoruz" demişti.

POLİS KARAKOLUNU KUNDAKLAMAK SUÇUNDAN HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Avustralya'nın Melbourne şehrinde Pascoe Vale takımında forma giyen Araybi, Bahreyn'de polis karakolunu kundaklamak suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkındaki suçlamayı reddeden Araybi, bir yıl önce Avustralya'ya iltica başvurusunda bulunmuştu.

İnsan hakları örgütleri de ailesi ile Tayland'da tatil yaparken Aralık 2018'de gözaltına alınan futbolcunun serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.