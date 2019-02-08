Tayland'da siyasi deprem: Prenses Ubolratana, 24 Mart seçimlerinde cunta liderine rakip oldu

KRALİYET DESTEKÇİCİ ORDUYA ŞOK
Sosyal medya yıldızı ve uyuşturucuyla mücadele kampanyacısı olarak da tanınan Prenses Ubolratana, kendisini siyasetin üzerinde gören kraliyet ailesinden seçimlerde adaylığını koyan gelmiş geçmiş ilk isim. İsviçre'de doğup 26 yıl ABD'de yaşayıp biyokimya ve kamu sağlığı uzmanlığı yapmış, 2001'de Tayland'a dönmüş olan 67 yaşındaki Ubolratana'nın adaylığı, sadece asırlık gelenekleri sarsmakla kalmadı.
Prenses, kraliyetin geleneksel destekçisi ordunun cunta liderine doğrudan rakip oldu. Zira 2014'te askeri darbeyi düzenleyen genelkurmay başkanı, sonrasında cunta lideri Prayut Chan-o-cha da huzur ve düzenin korunması gerekçesiyle seçimlerde başbakan adayı olarak yarışacağını açıkladı.
9:20am Junta leader Prayut Chan-ocha accepts PM candidacy nomination by Palang Pracharath Party. #ThaiElection2019 now begins. https://t.co/QxiyYi9vSh— Kaewmala (@Thai_Talk) 8 Şubat 2019
AYNI ZAMANDA FİLM YILDIZI
2001'de Tayland'a dönüşünün ardından 2008'de 'Where The Miracle Happens', 2010'da 'My Best Bodyguard' ve 2012'de 'Together' filmlerinin başrolünde oynamış Ubolratana da Taksin'le yakın arkadaşlığını saklamıyor.
BİR ANDA FAVORİ PARTİ OLUVERDİ
Chulalongkorn Üniversitesi Güvenlik ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü Direktörü Thitinan Pongsudhirak, son gelişmeyi, 'daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde ülkeyi temelinden sallayan siyasi deprem' olarak niteledi.
Daha önce adı geçmeyen Thai Raksa Chart Partisi'nin bundan böyle spot ışıklarının altında olacağını belirten Thitinan, "Artık seçimin favori partisi haline geldiler" dedi.
Shock move. If the elder sister to the Thai king stands as PM candidate for pro Thaksin party, I can’t really see how Prayuth Chan-ocha can oppose her. Will tip the scales in favour of the red shirt opposition even with a constitution stacked against them. https://t.co/ntRXkLBqGM— Hervé Lemahieu (@HerveLemahieu) 8 Şubat 2019
SON SÖZ SEÇİM KOMİSYONU'NUN
Prensesin adaylık teklifini kabul etmesinden derinden onur duyduklarını açıklayan Thai Raksa Chart Partisi, "Ubolratana, kaygılı bir yurttaş olarak Tayland halkını yoksulluktan kurtarma mücadelesinde yer almak istiyor" açıklamasını yaptı.
Prensesin çok bilgili bir kişi, aday göstermeye çok uygun bir kişilik olduğunu belirten parti lideri Preechapol Pongpanich, diğer yandan "Adaylığının onaylanması sürecinde yasal sorun çıkacağını sanmıyorum, ama Seçim Komisyonu'nun uygun bulup tasdik etmesini beklemek zorundayız" dedi.
Ordu yanlısı, cunta liderinin başbakanlığını destekleyen Prachachon Patiroob Partisi ise siyasi partilerin kampanyalarında monarşiyi kullanmalarını yasaklayan yasanın ihlal edildiği iddiasıyia Ubolratana'nın adaylığına itiraz etti.
Seçimlerde aday olmasının Tayland'ın gündemine bomba gibi düşmesi üzerine Prenses Ubolratana da Instagram hesabınan bir açıklama yaptı:
"Kraliyet ünvanlarımdan feragat ettim ve sade bir vatandaş olarak yaşıyorum. Thai Raksa Chart tarafından başbakan adayı olarak gösterilmeyi kabul ederek anayasaya göre diğer Tayland yurttaşı kardeşlerimin üzerinde bir ayrıcalığım olmadığını, her yurttaşın hak ve özgürlüklerine sahip olduğumu gösterdim."
Yurttaşların genelde 'biraz tuhaf' gözüyle baktığı Kral Maha Vajiralongkorn'un ablasının başbakan adaylığına onay verip vermediği ise bilinmiyor.
'LESE MAJESTE' YASASI KAPSAMINDA DEĞİL
'CUNTA LİDERİNDEN DAHA MEŞRU'
Yine de Tayland'ın Naresuan Üniversitesi'nin Asya Toplumları Çalışmaları Koleji'nde ders veren Paul Chambers, "Kim kralın ablasına karşı kampanya yapmaya cüret edebilir. Prayut'a kesinlikle tehdit oluşturuyor, çünkü halkın gözünde cunta liderinden çok daha fazla meşruiyeti var" değerlendirmesini yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)