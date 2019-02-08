Tayland kralı, ablasını 'veto etti': Seçimde başbakan adayı olması münasip değil

Tayland'da sözü 'tanrı emri' gibi kabul edilen kraldan, kraliyetin başdestekçisi orduya destek geldi. Prenses Ubolratana'nın 24 Mart seçimlerinde başbakan adaylığını açıklayıp cunta liderine rakip olması, Kral Maha Vajiralongkorn tarafından 'uygunsuz' ilan edildi.

Tayland'ın 2014'teki askeri darbeden beri ilk kez gideceği seçimde, cunta lideri Prayut Chan-o-cha'nın bileğini kralın ablasıyla bükme planı, suya düşeceğe benziyor.

Zira Kral Maha Vajiralongkorn, Prenses Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi'nin başbakan adaylığının uygunsuz ve anayasaya aykırı olduğunu iddia eden 'ferman' yayımladı.

GENELDE SEÇİM KOMİSYONU'NUN BOYNU KILDAN İNCE

Kralın açıklamasının ardından, aslında 1972'de kraliyet ailesindeki resmi statüsünden mahrum bırakılmış 67 yaşındaki prensesin, Seçim Komisyonu tarafından adaylıktan men edilmesi 'bekleniyor.

'GELENEĞİMİZDE, ADETİMİZDE, KÜLTÜRÜMÜZDE YOK'

Kral Vajiralongkorn, "Kraliyet ailesinin üst düzey bir üyesinin siyasete karışması, her ne şekilde olursa olsun, ülkenin gelenekleriyle, adetleriyle ve kültürüyle çatışan bir eylemdir ve dolayısıyla son derece uygunsuz olarak değerlendirilmektedir" diye buyurdu.

'ANAYASA SİYASETİN ÜZERİNDE KALMAMIZI İSTİYOR'

Anayasanın monarkın siyasetin üzerinde olduğu ve siyasi tarafsızlığını koruması gerektiğine dair maddesine atıf yapan Vajiralongkorn, "Kraliyet ailesinin tüm üyeleri aynı ilkelere bağlıdır, dolayısıyla hiçbiri siyasi görev üstlenemez, çünkü bu anayasanın emeliyle çelişir" dedi.

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Kralın açıklamasının arka planında, prensesi aday yapan Thai Raksa Chart Partisi'nin, ordunun baş düşmanı olduğu, 2006'da darbeyle devirdiği sürgündeki eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın müttefiki olması yatıyor. Bugün Ubolratana'dan önce 2014 askeri darbesinin genelkurmay başkanı, sonrasının cunta lideri, Başbakan Prayut Chan-ocha da seçimlerde adaylığını açıkladı.

Ekim 2016'da ölen Kral Bhumibol Adulyadej'in en büyük çocuğu, şimdiki Kral Maha Vajiralongkorn'ın ablası olan Prenses Ubolratana, 1972'de bir yabancıyla (1998'de boşandığı ABD'li Peter Ladd Jensen) ile evlendiği için kraliyet ailesindeki resmi statüsünden mahrum bırakılmıştı. Ancak hala kraliyet ailesinin bir parçası olarak muamele görüyor.

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Ubolratana, adaylığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Kraliyet ünvanlarımdan feragat ettim ve sade bir vatandaş olarak yaşıyorum. Thai Raksa Chart'ın başbakan adaylığını kabul ederek anayasaya göre diğer Tayland yurttaşı kardeşlerimin üzerinde bir ayrıcalığım olmadığını, her yurttaşın hak ve özgürlüklerine sahip olduğumu gösterdim."