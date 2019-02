Endonezya'da polis sorgudaki zanlıyı yılanla korkuttu

Disturbing new #torture footage has emerged from #WestPapua showing Indonesian security forces using snakes during the interrogation of a young Papuan. @UNHumanRights @hrw @CarolineLucas @RoryStewartUK @RichardDiNatale @millerC4 @MoveTheWorld @UKinIndonesia @Survival #HumanRights pic.twitter.com/PXa1LfxQpr