Tayland'da Prenses Ubolratana Mahidol'dan ‘üzgünüm’ açıklaması

© REUTERS / Tayland Kralı'nın ablası, Prenses Ubolratana Rajaka (67), 2010 yılındaki bir etkinlikte Tayland Kralı ‘Uygun değil’ dedi, Prenses başbakan adaylığından çekildi

BBC'nin haberine göre, Prenses Ubolratana Mahidol, Instagram hesabında "Ülke ve biz Taylandlılar için çalışma amaçlı samimi niyetin, bugün, bu çağda olmaması gereken biçimde sorun yaratmasından üzüntü duydum" paylaşımını yaptı.

Çin'in CGTN kanalı da Tayland Seçim Komisyonu'nun Thai Raksa Chart Partisi'nin dağıtılmasını istediğini duyurdu.

CGTN'nin haberinde, Tayland Seçim Komisyonu'nun Anayasa Mahkemesi'nden Prenses Ubolratana Mahidol'u başbakanlığa aday gösteren Thai Raksa Chart Partisi'nin dağıtılmasını gözden geçirmesini talep ettiği belirtildi.

© REUTERS / Tayland Kralı'nın ablası, Prenses Ubolratana Rajaka (67), 2010 yılındaki bir etkinlikte Tayland kralı, ablasını 'veto etti': Seçimde başbakan adayı olması münasip değil

Tayland'da 2014'te askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Yingluck Şinavatra'nın kapatılan partisinin devamı niteliğindeki Thai Raksa Chart Partisi, geçen hafta darbe sonrası yapılacak ilk genel seçimler için Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un ablası Prenses Ubolratana'yı başbakanlığa aday göstermişti.

Prensesin aday gösterilmesinin ardından Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, kraliyet ailesinin hiçbir üyesinin siyasete girmemesi gerektiği, Prenses Ubolratana'nın şimdiye kadar eşine rastlanmamış bu girişiminin ‘yakışıksız' olduğu ve bir kraliyet mensubunun siyasete atılmasının ‘ülkenin kültürüne, görenek ve geleneklerine başkaldırı' anlamına geleceği açıklamasını yapmıştı.

Sarayın tepkisi üzerine Tayland Seçim Komisyonu hafta başında Thai Raksa Chart Partisinin, mart ayında yapılacak genel seçimlerde başbakanlık koltuğu için önerdiği Prenses Ubolratana Mahidol'u aday listesine dahil etmemişti.