Çin'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit nedeniyle Çin ile Türkiye arasında patlak veren kriz sürüyor. Pekin yönetimi, Türkiye'deki vatandaşları ve Çinli turistler için seyahat uyarısı yayımladı.

Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit nedeniyle yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.

© AFP 2018 / Greg Bake ‘Türkiye, Sincan Uygur bölgesinde yaşananlara etki etme mekanizmasına sahip değil’

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre uyarıda, Türkiye'de yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye'ye gelecek Çinli turistlerin ‘dikkatli olmaları ve kişisel güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiği' belirtildi.

Çin ile Türkiye arasındaki kriz geçtiğimiz cumartesi günü patlak vermişti. Dışişleri Bakanlığı, Heyit'in Çin'de bir hapishanede hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek Çin'e Uygur Türklerinin "temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması" çağrısında bulunmuştu.

ÇİN: TÜRKİYE'NİN İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Çin ise Heyit'in yaşadığının ‘kanıtı' olarak bir video yayınlamış, Türkiye'nin iddialarını gerçek dışı olarak niteleyerek sert tepki göstermişti.

Çin son dönemde, Huawei şirketinin yöneticisi Meng Wanzhou'nun gözaltına alındığı Kanada'ya ve Çinli turistlerin bir lobide beklemesine izin verilmeyen İsveç'e yönelik de seyahat uyarıları yayınladı.