Çin'den Venezüella muhalefetiyle görüşme iddialarına yalanlama

Ülkesinin Venezüella meselesinin barışçıl çözümünü teşvik ettiğini ve tüm taraflarla yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydeden Sözcü Hua, aynı zamanda uluslararası toplumun Venezüella'nın yasaları çerçevesinde siyasi çözüme yönelik çabalarını desteklediklerini ifade etti.
ABD basınında Çin'in kendisine yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Venezüella'da petrol projelerinin geleceği konusunda endişelenerek Guaido'nun temsilcileriyle borç müzakereleri yaptığı iddia edilmişti.
VENEZÜELLA KRİZİ
Avrupa Birliği ülkelerinden Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Letonya, Danimarka, Çekya ve Portekiz'den sonra, Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerin süreceğini duyurmuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, 'Venezüella'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak gördüğünü' söylemişti.
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