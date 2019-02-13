Papua Yeni Gine'den liderlere çağrı: Araçlarımızı geri verin

Papua Yeni Gine, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan liderlerin hizmetine sunulan ve ülkede tepkilere neden olan lüks araçlarını geri alamıyor.

17-18 Kasım 2018 tarihleri arasında Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısına ev sahipliği yapan Papua Yeni Gine, toplantıya katılan dünya liderleri için tahsis edilen 300 kadar aracın kendilerine hâlâ teslim edilmediğini duyurdu.

İSRAF DİYE ELEŞTİRİLMİŞTİ

© AFP 2018 / Fabrice Coffrini Papua Yeni Gine'nin APEC için lüks araç almasına tepki

Fakir bir Pasifik ülkesi olarak bilinen Papua Yeni Gine'nin zirve öncesi araç filoları için bu kadar harcama yapması hatta zirveyi düzenlemesi bile ‘israf' olarak nitelendirilmişti. Liderler için bazıları özel yapım olan lüks araçların alınması ülkede tepkilere neden olmuştu.

ÇALINAN DA VAR, ZARARLI İADE EDİLEN DE

Eleştirileri doğrulayan açıklama dün Papua Yeni Gine polisinden geldi. Polis şefi Dennis Corcoran, 284 aracın hâlâ kayıp olduğunu duyurdu. Corcoran, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Zirve sırasında personel kullanımına sunulan 284 araç bize henüz iade edilmedi" dedi.

Şef, başkent Port Moresby'de konuyu araştırmak için özel bir birim kurulduğunu da söyledi. Söz konusu araçlar arasında Toyota Landcruiser, Ford, Mazda ve Mitsubishi Pajero gibi markaların bulunduğu aktarıldı.

Polise göre geri kalan araçların dokuzu çalındı ve bazı parçaları satıldı. Diğerleri de bir hayli zarar görmüş olarak iade edildi.

Papua New Guinea police are seeking the return of nearly 300 imported cars loaned to officials for driving world leaders around its capital during last year's Asia-Pacific Economic Corporation (APEC) meeting, according to authorities. https://t.co/3VdK0QP03n pic.twitter.com/2X5sAzNOrH — wong ching ching (@roguetrooper000) February 13, 2019

NEYSE Kİ MASERATILER GÜVENDE…

Polisin ‘dua ettiği' tek konu ise, en pahalı markalardan olan ve zirve öncesi alımına en çok tepki gösterilen özel yapım Maseratilerin güvende olması. Corcoran, "40 adet Maserati'nin tümü ve üç adet Bentley marka araç gayet iyi durumda. Kilit altında tutuluyorlar" dedi.

Papua Yeni Gine halkı hükümetin sağlık, eğitim ve sosyal konularda yatırım yapmak yerine fiyatları 148-245 bin Amerikan doları arasında olduğu söylenen lüks Maseratileri almasına tepki göstermişti. Hükümet, zirvenin ardından araçların satılacağını ve maliyetlerin karşılanacağını açıklayarak tepkileri yatıştırmaya çalışmıştı.

Papua Yeni Gine liderleri, zirvenin yatırımları ve uluslararası ilgiyi ülkeye çekeceğini umuyordu.