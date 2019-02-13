Japon bakanın lösemiye yakalanan milli yüzücü için 'Madalya bekliyorduk, hayal kırıklığına uğradım' sözlerine tepki

© AFP 2018 / Martin BUREAU 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın poster kızı lösemi olduğunu açıkladı 5

BBC'den Ilgın Yorulmaz'ın haberine göre, Sakurada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılması tehlikeye giren dünya gençler kelebek yüzme rekortmeni genç Japon milli yüzücü Rikako Ikee ile ilgili olarak "Altın madalya alma olasılığı yüksek, kendisinden çok şey beklediğimiz bir sporcu. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım. Umarım tedavisine odaklanıp elinden geleni yapar. Onun gibi bir kişi öncülük etti mi tüm takımı coşturuyor. Bu heyecanın sönmesinden endişeleniyorum" dedi.

Sporcular, siyasiler ve Ikee hayranları Sakurada'ya ve başında bulunduğu bakanlığa sosyal medyadan tepki yağdı.

Gerek Japonya gerek Asya'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Ikee'nin hayranları, bakanı "kalpsizlikle" suçladılar ve Sakurada'nın istifa etmesini istediler.

Bir hayranı, "Pek çok insan Olimpiyatlar veya madalyadan çok sadece Ikee'nin iyileşmesini istiyor. Şu an önemli olan şey bu ve daha fazla gereksiz yoruma gerek yok" diye yazdı.

Muhalefetteki Japonya Anayasal Demokratik Partisi lideri Yukio Edano ise "Elim bir hastalıkla mücadele eden birine bile empati gösteremiyor" diyerek Sakurada'yı eleştirdi.

Sakurada ise gelen yoğun tepkiler üzerine akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Ikee ve hayranlarından özür diledi.

Geçen yaz Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yapılan Asya Oyunları'nda yüzmede 50 metre ve 100 metre serbest, kelebek ve takım yarışlarında toplam 6 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilen ilk kadın sporcu olarak da tarihe geçen 18 yaşındaki Rikako İkee şu an Tokyo'da bir hastanede lösemi tedavisi görüyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın madalya için en favori kadın yüzücülerinden biri olan Ikee'nin Olimpiyatlar'a katılıp katılamayacağı ise şu an belirsiz. Kyodo Haber Ajansı'na konuşan antrenörü Jiro Miki, bunun "sıfır olasılık" olmadığını söyleyip oyunlarda yarışacağı ümidini yitirmediğini söyledi.

SAKURA'NIN İLK GAFI DEĞİL

Aynı zamanda Japonya Siber Güvenlik Bakanı olan Sakurada, bundan üç ay önce de iş yaşamında şimdiye dek hiç bilgisayar kullanmadığını itiraf etmesi büyük şaşkınlık yaratmış ve tepki çekmişti