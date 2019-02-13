Japon bakanın lösemiye yakalanan milli yüzücü için 'Madalya bekliyorduk, hayal kırıklığına uğradım' sözlerine tepki

Sporcular, siyasiler ve Ikee hayranları Sakurada'ya ve başında bulunduğu bakanlığa sosyal medyadan tepki yağdı.
Gerek Japonya gerek Asya'da büyük bir hayran kitlesi bulunan Ikee'nin hayranları, bakanı "kalpsizlikle" suçladılar ve Sakurada'nın istifa etmesini istediler.
Bir hayranı, "Pek çok insan Olimpiyatlar veya madalyadan çok sadece Ikee'nin iyileşmesini istiyor. Şu an önemli olan şey bu ve daha fazla gereksiz yoruma gerek yok" diye yazdı.
Muhalefetteki Japonya Anayasal Demokratik Partisi lideri Yukio Edano ise "Elim bir hastalıkla mücadele eden birine bile empati gösteremiyor" diyerek Sakurada'yı eleştirdi.
Sakurada ise gelen yoğun tepkiler üzerine akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla Ikee ve hayranlarından özür diledi.
Geçen yaz Endonezya'nın başkenti Jakarta'da yapılan Asya Oyunları'nda yüzmede 50 metre ve 100 metre serbest, kelebek ve takım yarışlarında toplam 6 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak turnuvanın En Değerli Oyuncusu seçilen ilk kadın sporcu olarak da tarihe geçen 18 yaşındaki Rikako İkee şu an Tokyo'da bir hastanede lösemi tedavisi görüyor.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın madalya için en favori kadın yüzücülerinden biri olan Ikee'nin Olimpiyatlar'a katılıp katılamayacağı ise şu an belirsiz. Kyodo Haber Ajansı'na konuşan antrenörü Jiro Miki, bunun "sıfır olasılık" olmadığını söyleyip oyunlarda yarışacağı ümidini yitirmediğini söyledi.
SAKURA'NIN İLK GAFI DEĞİL
Aynı zamanda Japonya Siber Güvenlik Bakanı olan Sakurada, bundan üç ay önce de iş yaşamında şimdiye dek hiç bilgisayar kullanmadığını itiraf etmesi büyük şaşkınlık yaratmış ve tepki çekmişti
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