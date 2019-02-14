Çin ile ABD arasındaki ticari müzakereler Pekin'de başladı: Ateşkesin bitişinden önce son toplantı

Ticari ateşkesin 1 Mart'ta sona ermesi bekleniyor.
'ÇİN, MÜZAKERELERDEN İYİ SONUÇ BEKLİYOR'
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying hafta içinde yaptığı basın toplantısında, müzakerelerden 'iyi bir sonuç' beklediklerini söylemişti.
- Çin - ABD ticaret müzakereleri© AFP 2018 / Mark Schiefelbein
- Çin - ABD ticaret müzakereleri© AFP 2018 / Mark Schiefelbein
- Çin - ABD ticaret müzakereleri© AFP 2018 / Mark Schiefelbein
- Çin - ABD ticaret müzakereleri© AFP 2018 / Mark Schiefelbein
Çin ve ABD heyetlerinin ay başında Washington'da yaptıkları görüşmelerde ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile büyük bir ticaret anlaşması yapmaya hazır olduğunu ama gereksinim halinde Pekin yönetimine daha fazla zaman tanıyabileceğini ifade etmişti.
Anlaşmanın sağlanabilmesi için Çin'in piyasalarını finansal servislere, üreticilere, çiftçilere ve diğer Amerikan şirketlerine açması gerektiğini belirten Trump aksi halde anlaşmanın 'kabul edilemez' olacağını bildirmişti.
ÖNCEKİ GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALMIŞTI
Çin ve ABD'den üst düzey heyetler Pekin'de 7-9 Ocak tarihlerinde ticari müzakereler için bir araya gelmiş, iki gün olarak planlanan ve iki tarafın ortak kararıyla bir gün daha uzatılan müzakereler sonrasında somut bir sonuç açıklanmamıştı.
ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yaptıkları görüşmede, ülkeleri arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyecek 90 günlük ticari ateşkes üzerinde mutabık kalmıştı.
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