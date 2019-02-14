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19:37 14 Şubat 2019
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    Canberra'daki Avustralya parlamentosu

    İki senatörün kavgası, Avustralya parlamentosunu 'kana buladı'

    © Fotoğraf : Wikipedia
    Asya & Pasifik
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    Avustralya'nın aşırı sağcı lideri Pauline Hanson ile partisinden ayrılan Brian Burston arasında cinsel taciz suçlamalarının da havada uçuştuğu kavgalara, fiziksel şiddet karıştı. Yaralanan elindeki kanı kadın senatörün oda kapısına süren Burston, parlamentodan özür dilemek zorunda kaldı.

    Sydney
    © REUTERS / David Gray
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    Avustralya'da aşırı sağın en tanınmış ismi, 'Tek Ulus' partisinin lideri ve Queensland eyaletinin senatörü Pauline Hanson, yine tartışmalı bir duruma karıştı.

    Hanson'ın İslam karşıtı Tek Ulus partisinden geçen yıl kavga sonucu ayrılan ve Birleşik Avustralya Partisi'ne geçen ilk dönem Senatör Brian Burston'ın eski lideriyle girdiği kavgalar, parlamentoyu fena halde karıştırdı.

    Burston parlamentodan özür diledi, ama ortalık yatışmadı.

    News Corp Australia'nın yayımladığı 13 Şubat tarihli bir videoda, 70 yaşındaki Burston ile Hanson'ın en yakın danışmanı James Ashby, parlamentonun girişiyle koridorunda itişmeli kakışmalı kavgaya tutuşmuş görülüyor.

    Burston'ın eli kanar haldeki görüntülerini, Hanson'ın parlamentodaki odasının kapısına kan sürülmüş haldeki görüntüler takip ediyor.

    Olaylar polise de aksetti. Hanson'ın 'öfke kontrolü terapisi' tavsiyesinde bulunduğu Burston "Tüm olayı polise rapor ettim, Ashby'nin yanıma yaklaşmasını engelleyecek karar çıkarılmasını istiyorum, top artık poliste" açıklamasını yaptı.

    Senato Başkanı Scott Ryan, Hanson'ın danışmanı Ashby'nin parlamentoya giriş iznini kaldırdı. Ryan, "Senatörlerin bu binada istedikleri gibi çalışma özgürlüğü olmalı" dedi. 

    Ashby ise giriş kartını teslim ettiğini, ama olayla ilgili tam soruşturma talep ettiğini belirtti.

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    © REUTERS / AAP/Mick Tsikas
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    Senato'ya açıklama yapmak zorunda kalan Burston, hem Hanson'ın kapısına kanını sürdüğünü hatırlamadığını savundu hem de kan sürdüğünü kabul etti:

    "Kapıdaki kan olayını hatırlayamasam da artık şu sonuca vardım ki, bunu yapan benimdir ve bu eylem için tüm içtenliğimle özür diliyorum."

    Bu kavga gürültünün nedeni ise Burston ile Hanson'ın birbirlerini cinsel tacizle suçlaması.

    Ağustos 2017'de burka yasağına destek toplamak için parlamentoda burka giyerek provokatif bir eylem yapan, Ekim 2018'de beyaz karşıtı ırkçılığın kol gezdiği iddiasıyla "Beyaz olmakta sorun yok" başlıklı tasarı sunan Hanson, bu haftabaşında da adını anmadığı bir senatörü kendi çalışma ekibinden 6 kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçladı.

    Burston, mevkidaşının kendisini kast ettiğini düşündüğünü söyledi, ama suçlamaları kesin dille reddetti.

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    © Fotoğraf : Youtube
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    Asıl Hanson'ın yıllardır kendisine sarkıntılık ettiğini ileri süren Burston, 1998'deki bir olayda kadın senatörün parmaklarını tüm omurgasında gezdirdiğinden söz etti.

    Bu kez Hanson suçlamaları kesin dille reddedip "Şaka olmalı" dedi. "64 yaşındayım ama o kadar da çaresiz değilim" diye ekledi.

    Burston hakkında bir kadın danışmana "Seni neşelendirmek için…ebilirim" dediği suçlaması da var.

    Etiketler:
    kan, Avustralya parlamentosu, Birleşik Avustralya Partisi, Tek Ulus partisi, Scott Ryan, James Ashby, Brian Burston, Pauline Hanson, Avustralya
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