İki senatörün kavgası, Avustralya parlamentosunu 'kana buladı'

Avustralya'nın aşırı sağcı lideri Pauline Hanson ile partisinden ayrılan Brian Burston arasında cinsel taciz suçlamalarının da havada uçuştuğu kavgalara, fiziksel şiddet karıştı. Yaralanan elindeki kanı kadın senatörün oda kapısına süren Burston, parlamentodan özür dilemek zorunda kaldı.

Avustralya'da aşırı sağın en tanınmış ismi, 'Tek Ulus' partisinin lideri ve Queensland eyaletinin senatörü Pauline Hanson, yine tartışmalı bir duruma karıştı.

Hanson'ın İslam karşıtı Tek Ulus partisinden geçen yıl kavga sonucu ayrılan ve Birleşik Avustralya Partisi'ne geçen ilk dönem Senatör Brian Burston'ın eski lideriyle girdiği kavgalar, parlamentoyu fena halde karıştırdı.

Burston parlamentodan özür diledi, ama ortalık yatışmadı.

Senator Pauline Hanson and Senator Brian Burston during a division today pic.twitter.com/uDBvGXFmtY — Dom Lorrimer (@DomLorrimer) 14 Şubat 2019

News Corp Australia'nın yayımladığı 13 Şubat tarihli bir videoda, 70 yaşındaki Burston ile Hanson'ın en yakın danışmanı James Ashby, parlamentonun girişiyle koridorunda itişmeli kakışmalı kavgaya tutuşmuş görülüyor.

Tonight on #TheDrum Senator Brian Burston and One Nation advisor James Ashby had a physical fight in Parliament House. Mr Ashby, Pauline Hanson's chief of staff, has now had his parliamentary pass revoked. pic.twitter.com/uONdE0BvmL — ABC The Drum (@ABCthedrum) 14 Şubat 2019

Burston'ın eli kanar haldeki görüntülerini, Hanson'ın parlamentodaki odasının kapısına kan sürülmüş haldeki görüntüler takip ediyor.

Photos of Brian Burston’s injured hand — he alleges James Ashby caused it. Ashby says footage and witnesses will better explain what happened. Our story on all the tension today leading up to tonight’s fight: https://t.co/KiWpgfZIfD pic.twitter.com/2owetLMy3R — Max Koslowski (@MaxKoslowski) 13 Şubat 2019

Olaylar polise de aksetti. Hanson'ın 'öfke kontrolü terapisi' tavsiyesinde bulunduğu Burston "Tüm olayı polise rapor ettim, Ashby'nin yanıma yaklaşmasını engelleyecek karar çıkarılmasını istiyorum, top artık poliste" açıklamasını yaptı.

Senato Başkanı Scott Ryan, Hanson'ın danışmanı Ashby'nin parlamentoya giriş iznini kaldırdı. Ryan, "Senatörlerin bu binada istedikleri gibi çalışma özgürlüğü olmalı" dedi.

Senate President Scott Ryan: The video footage that I have reviewed records the reported incident between Senator Burston and Mr James Ashby last night.



I have exercised my authority to revoke Mr James Ashby of his pass to access the building.



MORE: https://t.co/q86vdx8JIw pic.twitter.com/OHmAyddroE — Sky News Australia (@SkyNewsAust) 14 Şubat 2019

Ashby ise giriş kartını teslim ettiğini, ama olayla ilgili tam soruşturma talep ettiğini belirtti.

Brian Burston should resign. What a filthy, disgusting thing to do. He's not fit to represent Australia in the Parliament https://t.co/IcKObn9ez0 #auspol — Bevan Shields (@BevanShields) 14 Şubat 2019

Senato'ya açıklama yapmak zorunda kalan Burston, hem Hanson'ın kapısına kanını sürdüğünü hatırlamadığını savundu hem de kan sürdüğünü kabul etti:

"Kapıdaki kan olayını hatırlayamasam da artık şu sonuca vardım ki, bunu yapan benimdir ve bu eylem için tüm içtenliğimle özür diliyorum."

Bu kavga gürültünün nedeni ise Burston ile Hanson'ın birbirlerini cinsel tacizle suçlaması.

Ağustos 2017'de burka yasağına destek toplamak için parlamentoda burka giyerek provokatif bir eylem yapan, Ekim 2018'de beyaz karşıtı ırkçılığın kol gezdiği iddiasıyla "Beyaz olmakta sorun yok" başlıklı tasarı sunan Hanson, bu haftabaşında da adını anmadığı bir senatörü kendi çalışma ekibinden 6 kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçladı.

Burston, mevkidaşının kendisini kast ettiğini düşündüğünü söyledi, ama suçlamaları kesin dille reddetti.

Asıl Hanson'ın yıllardır kendisine sarkıntılık ettiğini ileri süren Burston, 1998'deki bir olayda kadın senatörün parmaklarını tüm omurgasında gezdirdiğinden söz etti.

Bu kez Hanson suçlamaları kesin dille reddedip "Şaka olmalı" dedi. "64 yaşındayım ama o kadar da çaresiz değilim" diye ekledi.

Burston hakkında bir kadın danışmana "Seni neşelendirmek için…ebilirim" dediği suçlaması da var.