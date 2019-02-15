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13:06 15 Şubat 2019
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    Hint düğünü

    Hint düğününde sıra dışı davetiye: Düğün hediyesi olarak Modi'ye oy verin

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    Asya & Pasifik
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    Düzenlenen büyük çaplı organizasyonlarla ve pahalı hediyeleriyle bilinen Hint düğünlerinde, bu sefer sıra dışı bir uygulamaya gidildi. Hintli çift, düğüne gelecek konuklardan hediye yerine yaklaşan seçimlerde Başbakan Narendra Modi'ye oy vermelerini istedi.

    Hint düğünü - düğün gelin ve damat
    © AA / Orhan Çiçek
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    Hindistan'ın güneyindeki Hyderabad'da yaşayan ve iktidar partisi Bharatiya Janata'nın (BJP) uzun süredir destekçisi olduğu bilinen Subhash Rao Kishan Rao Yande isimli bir adam, oğlunun düğününe gelecek konuklardan başbakan Narendra Modi'ye oy vermelerini istedi. Kısa süre önce, ülkenin batısındaki Gujarat'ta bir aile daha konuklarından aynı şeyi istemişti.

    'DÜĞÜN HEDİYEMİZ OY VERMENİZDİR'

    CNN'den Manveena Suri'nin haberine göre, Yande'nin oğlu Mukesh'in ilk bakışta sıradan görünen düğün davetiyesinin alt kısmında, BJP'nin logosuyla birlikte "Düğün hediyemiz, 2019 Lok Sabha (Hindistan Parlamentosu'nun alt kanadı) seçimlerinde Modi'ye oy vermenizdir" ifadeleri yer alıyor.

    Bu sıra dışı davetiyeyle ilgili CNN'e konuşan emekli mühendis Yande, "Her zaman BJP'yi desteklemiş ve bu seçimlerde de kazanmalarını isteyen biri olarak, davetiyeye bunu eklemek benim fikrimdi" dedi ve konukların da bu fikri memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Ailenin ise, düğünlerine binden fazla insanı davet ettiği öğrenildi.

    Hindistan'daki düğünlerde oy isteyen tek parti BJP değil.

    DAVETİYEYLE OY İSTEYEN TEK PARTİ BJP DEĞİL

    Bu yılın başlarında, Haryana'da bulunan başka bir aile de Aam Aadmi Partisi'ne oy isteyen davetiyeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

    ​Yine geçen sene, başka bir düğün davetiyesinde ise "Kongre Partisi için oy verin" ifadeleri yer almıştı.

    ​Başka bir Modi destekçisi de, düğün davetiyesinde Modi'nin başarılarının anlatıldığı bir bölüme yer verildiğini açıklamıştı.

    Hindistan Başbakanı Narendra Modi başkent Yeni Delhi'deki Kızıl Kale'de yapılan Bağımsızlık Günü kutlamalarında konuştu
    © REUTERS / Adnan Abidi
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    Mayıs'ta yapılması öngörülen Hindistan seçimlerinde 875 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor.

    NET TARİH AÇIKLANMADI

    Bu yılki seçimler, Modi'nin BJP'si ile, ülkenin en etkili siyasi hanedanının üyesi olan Rahul Gandhi'nin liderliğindeki ana muhalefet partisi olan 'Kongre Partisi' arasındaki mücadeleye sahne olacak.

    Seçimlerin birkaç hafta içerisinde yapılması beklenirken, net bir tarih ise henüz açıklanmadı.

    Etiketler:
    davetiye, Oy, düğün, 2019 Lok Sabha Seçimleri, Aam Aadmi Partisi, Bharatiya Janata Partisi (BJP), Kongre Partisi (Hindistan), Rahul Gandhi, Mukesh Yande, Subhash Rao Kishan Rao Yande, Narendra Modi, Hyderabad, Hindistan
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