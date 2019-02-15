Japonya Ainular'ı 'yerli halk' olarak tanıyacak

Japonya hükümeti, ülkenin etnik azınlığı olan Ainu halkını yıllardır süren ayrımcı politikaların ardından ilk kez tanıyacak. Hükümet, Ainu halkını 'yerli halk' olarak tanımak üzere bir yasa tasarısı hazırladı.

Japonya'nın Hokkaido bölgesinin kuzeyinde yaşayan Ainu halkı uzun süredir yönetimin asimilasyon politikalarıyla karşı karşıya kalıyordu. Son dönemde Ainu'lara yönelik ayrımcılık yavaş yavaş azalırken, azınlığın Japonya'nın geri kalanıyla eğitim ve gelir dağılımı dengesizliği sürüyor.

Üst düzey hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ainu halkının onurunu ve itibarını korumak ve farklı değerlere sahip canlı bir toplum oluşturmak önemlidir" dedi.

Suga, "Kabine, Ainu halkının gururunu koruma politikalarını sürdürmeye dönük bir tasarı için karar aldı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tasarı, Ainu'ları 'yerli halk' olarak tanıyarak hükümeti, bu topluluğu desteklemeye, yerel ekonomilerini ve turizmi canlandırma önlemleri de dahil olmak üzere 'ileriye dönük politikalar' uygulamaya çağıran ilk adım oldu.

Japan to recognise ethnic Ainu minority as an "indigenous" people for the first time, after decades of discrimination against the grouphttps://t.co/awO6fk4r1y pic.twitter.com/iB6ZAA2ZeJ — AFP news agency (@AFP) February 15, 2019

Uzun yıllardır baskı ve sömürü politikalarıyla karşı karşıya kalan Ainu halkının 19. yüzyıl sonlarında modern Japon hükümeti tarafından gelenekleri ve dilleri yasaklanmıştı.

Günümüzde Ainu halkı, uzun soluklu asimilasyon politiklarının bir sonucu olarak geleneksel yaşam tarzından uzaklaştı.

2017 yılında yapılan bir ankete göre Ainu nüfusunun Japonya'da yaklaşık 12 bin 300 olduğu belirtildi. Ancak bunun gerçek rakamı yansıtmadığı, çoğunun topluma karıştığı ve bazılarının da etnik kimliğini gizlediği düşünülüyor.

Azınlık temsilcilerinden Mikiko Maruka, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu yasa eşitliği sağlamanın ilk adımıdır" diyerek, "Çocuklarını liselere göndermekte zorlanan aileler için bir burs oluşturmak gibi yapılması gereken çok şey var" ifadelerini kullandı. Maruka, bu sistemin şuan yalnızca Hokkaido'da olduğunu ekledi.

Diğer yandan yeni yasaya göre hükümetin, Ainu halkının geleneksel ritüellerde kullanmak üzere ulusal ormanlardaki ağaçları kesmesine izin vereceği belirtiliyor.

Hokkaido eyaletinin etnik azınlık politikalarına öncülük eden Ainu siyasi bürosu şefi Maşaşi Nagaira, söz konusu tasarıya ilişkin, "Bu Ainu halkına yönelik politikalarda atılmış büyük bir adımdır" yorumunu yaptı.