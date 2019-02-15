Çin, Everest'teki kampı tırmanma izni olmayan turistlere kapattı

Yetkililer, bölgede gittikçe büyüyen çöp sorunuyla mücadele edebilmek için bu adımı attığını söylüyor.
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Yasak yürürlüğe girdiğinde, dağa tırmanan turistlerin, zirvedeki kampın 5200 metre aşağısındaki Rongbuk Manastırı'na kadar çıkmasına izin verilecek.
8848 metreye tırmanma izni alan turistler, diğer turistlerden farklı olarak, Rongbuk Manastırı'nı geçip zirvedeki kampa gidebilecek.
Çinli yetkililer, Ocak ayında da Everest'e tırmanma iznini yılda 300 kişiyle sınırlandıracaklarını açıklamışlardı.
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