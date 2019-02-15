Japonya ve Güney Kore arasında krize neden olan ada 81 yaşındaki kadına kaldı

Kim Sin-yeol ve eşi Kim Sung-do 1991 yılından beri kayalık ada olan Dokdo'da Adası'nda tek başlarına yaşıyordu. Adayı belirli aralıklarla polis, deniz feneri operatörleri ve turistler ziyaret etse de çiftten başka kimse sürekli ikamet etmiyordu.
Ancak Ekim 2018'de Kim Sung-do'nun vefatıyla adada ikamet eden kişi sayısı 1'e düştü. Zira Kim Sin-yeol, tek başına kalmasına rağmen Dokdo'da kalmaya devam edeceğini ve buranın ona huzur verdiğini söylüyor.
Latest piece from @emckirdy and me! The remote island with 1 resident, age 81 @CNNI #Dokdo #독도 https://t.co/BQYAVNcNGB— Sophie Jeong (@sophieyjeong) February 15, 2019
KUZEY KORE VE JAPONYA ADAYI PAYLAŞAMIYOR
Japonya, Güney Kore'nin 17. yüzyıldan bu yana kendi bölgesi olduğunu iddia ettiği adayı yasadışı bir şekilde işgal ettiğini savunurken, Güney Kore, adanın sualtı gaz rezervlerine ev sahipliği yaptığını ve altıncı yüzyıldan beri kendilerine ait olduğunu söylüyor.
Japonya'ya göre ada Şimane ili Oki ilçesi Okinoşima belediyesi'ne bağlı, Güney Kore'ye göre ise Gyeongsangbuk-do Ulleung ilçesine bağlı.
Güney Kore'nin 1950'lerde, adaya silahlı muhafızlar yerleştirdiği ve adalar üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği biliniyor.
Dokdo adası, en son Güney Kore Kış Olimpiyatları açılış törenindeki bir pankarttaki haritada adayı Kore Yarımadası'nın bir parçası olarak resmettiğinde diplomatik bir kriz olarak gündeme gelmişti.
Japonya'nın tepkisi üzerine pankart değiştirilse de, Güney Kore'nin 2018 Kore Zirvesi'nde ikram ettiği bir yemekte servis edilen tatlı üzerinde adanın kendilerine ait olduğunu simgeleyen bir harita resmetmesi adayı ikonik bir hale getirmişti.
'SADECE BİR KİŞİLİK ALAN VAR'
Öte yandan, Kim Sin-yeol'un kızı, annesinin tek başına bir adada yaşamak için artık çok yaşlı olduğunu belirtiyor.
Eskiden serbest dalışçı olarak çalışan ve ailesine gerektiğinde bu yolla yiyecek sağladığını belirten annesinin artık yaşından dolayı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabileceğini söyleyen Kim Jin-hee, adaya ikametgah başvurusu yapmayı düşündüğünü söyledi.
Babasından miras aldığı işletme lisansını kullanmayı planlayan genç kadın, anakaradan dört saatlik feribot yolculuğu yapan turistlere ikonik adaya özgü pul, sabun ve deniz ürünleri satmayı planlıyor.
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