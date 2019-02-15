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16:15 15 Şubat 2019
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    Japonya ve Güney Kore arasında krize neden olan ada

    Japonya ve Güney Kore arasında krize neden olan ada 81 yaşındaki kadına kaldı

    © Fotoğraf : Twitter/CNN
    Asya & Pasifik
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    81 yaşındaki Kim Sin-yeol, eşinin vefatının ardından Japonya ile Kuzey Kore arasında yer alan ve iki ülkenin bir türlü paylaşamadığı Dokdo Adalarında tek başına yaşıyor.

    Kim Sin-yeol ve eşi Kim Sung-do 1991 yılından beri kayalık ada olan Dokdo'da Adası'nda tek başlarına yaşıyordu. Adayı belirli aralıklarla polis, deniz feneri operatörleri ve turistler ziyaret etse de çiftten başka kimse sürekli ikamet etmiyordu.

    Ancak Ekim 2018'de Kim Sung-do'nun vefatıyla adada ikamet eden kişi sayısı 1'e düştü. Zira Kim Sin-yeol, tek başına kalmasına rağmen Dokdo'da kalmaya devam edeceğini ve buranın ona huzur verdiğini söylüyor.

    KUZEY KORE VE JAPONYA ADAYI PAYLAŞAMIYOR

    -40 derecelik ormanda yalnız geçen bir ömür
    © Ruptly .
    -60 derecelik ormanda yalnız geçen bir ömür
    Ada, hali hazırla Güney Kore tarafından yönetilse de, Japonya, 'Takeshima' adını verdiği adanın aslında kendilerinin yönetiminde olmasını gerektiğini çünkü kendi sınırları içerisinde olduğunu belirtiyor.

    Japonya, Güney Kore'nin 17. yüzyıldan bu yana kendi bölgesi olduğunu iddia ettiği adayı yasadışı bir şekilde işgal ettiğini savunurken, Güney Kore, adanın sualtı gaz rezervlerine ev sahipliği yaptığını ve altıncı yüzyıldan beri kendilerine ait olduğunu söylüyor.

    Japonya'ya göre ada Şimane ili Oki ilçesi Okinoşima belediyesi'ne bağlı, Güney Kore'ye göre ise Gyeongsangbuk-do Ulleung ilçesine bağlı.

    Dokdo Adaları'nın haritadaki konumu
    © Fotoğraf : CNN International
    Dokdo Adaları'nın haritadaki konumu

    Güney Kore'nin 1950'lerde, adaya silahlı muhafızlar yerleştirdiği ve adalar üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği biliniyor.

    Dokdo adası, en son Güney Kore Kış Olimpiyatları açılış törenindeki bir pankarttaki haritada adayı Kore Yarımadası'nın bir parçası olarak resmettiğinde diplomatik bir kriz olarak gündeme gelmişti.

    Japonya'nın tepkisi üzerine pankart değiştirilse de, Güney Kore'nin 2018 Kore Zirvesi'nde ikram ettiği bir yemekte servis edilen tatlı üzerinde adanın kendilerine ait olduğunu simgeleyen bir harita resmetmesi adayı ikonik bir hale getirmişti. 

    2018 Kore Zirvesi'nde Güney Kore'nin ikram ettiği yemek
    © Fotoğraf : Twitter
    2018 Kore Zirvesi'nde Güney Kore'nin ikram ettiği yemek

    'SADECE BİR KİŞİLİK ALAN VAR'

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    © Sputnik / Sertaç Kayar
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    Bazı Güney Kore vatandaşları adanın ülkelerine ait olduğuna destek vermek için Dokdo'ya taşınmak istediklerini belirtse de, Güney Kore hükümeti yaptığı açıklamada adanın nüfusunu artırmak gibi bir planı olmadığını ve sadece bir evin ikamet edebileceği kadar alan olduğunu belirtti.

    Öte yandan, Kim Sin-yeol'un kızı, annesinin tek başına bir adada yaşamak için artık çok yaşlı olduğunu belirtiyor. 

    Eskiden serbest dalışçı olarak çalışan ve ailesine gerektiğinde bu yolla yiyecek sağladığını belirten annesinin artık yaşından dolayı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabileceğini söyleyen Kim Jin-hee, adaya ikametgah başvurusu yapmayı düşündüğünü söyledi.

    Babasından miras aldığı işletme lisansını kullanmayı planlayan genç kadın, anakaradan dört saatlik feribot yolculuğu yapan turistlere ikonik adaya özgü pul, sabun ve deniz ürünleri satmayı planlıyor.

    Etiketler:
    Kim Sung-do, Kim Sin-yeol, Takeshima, Dokdo Adaları, Japonya, Güney Kore
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