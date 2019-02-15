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17:49 15 Şubat 2019
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    Çin - ABD ticaret müzakereleri

    Çin ile ABD, ticaret müzakerelerinde 'prensipte fikir birliği' sağladı

    © AFP 2018 / Mark Schiefelbein
    Asya & Pasifik
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    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (46)
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    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında yapılan ticaret müzakerelerinde ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, "İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkese zarar verir. İş birliği en iyi seçenek" dedi. Öte yandan, Çin ve ABD'li heyetlerin yürüttüğü ticaret müzakerelerinde ana konularda prensipte fikir birliği sağlandığı bildirildi.

    Çin - ABD ticaret müzakereleri
    © AFP 2018 / Mark Schiefelbein
    Çin ile ABD arasındaki ticari müzakereler Pekin'de başladı: Ateşkesin bitişinden önce son toplantı
    Şinhua ajansı, Şi'nin, başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda ticari müzakereler için burada bulanan ABD Hazine Bakan Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'i kabul ettiğini duyurdu.

    Görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin dünyada en önemli ikili ilişkiler olduğunu belirten Şi, iki ülkenin dünya barışı ve istikrarını korumasının yanı sıra küresel kalkınma ve refah alanında önemli çıkarları paylaşarak büyük sorumlulukları üstlendiğini kaydetti.

    Şi, "İki taraftan heyetlerin ben ve ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği yön ve prensipte, iletişimi güçlendirmesini, iş birliğine odaklanmasını, farklılıkları kontrol altına almasını ve ikili ticari ve iş birliği ile ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmeye teşvik etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

    "İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkese zarar verir. İş birliği en iyi seçenek." diyen Şi, iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmanın teşvik etmek ve çözüme ulaşmak için Çin'in iş birliği yöntemlerini kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.

    MÜZAKERELER WASHINGTON'DA DEVAM EDECEK

    George Soros
    © AFP 2018 / Fabrice Coffrini
    Soros: Şi, açık toplumun en tehlikeli düşmanıdır
    "Tabii ki iş birliğinin belirli prensipleri olmalı" diyen Şi, iki tarafın her görüşmede mesafe aldığına işaret ederek, heyetlerin gelecek hafta Washington'da yapılacak müzakerelerde de çaba harcamaya devam etmesini ve iki tarafın çıkarına bir anlaşmaya ulaşmasını umduğunu kaydetti.

    Şi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile her vesileyle yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

    Mnuchin ve Lighthizer da iki ülke liderlerinin görüşmelerde vardıkları fikir birlikleri çerçevesinde dün ve bugün yürütülen müzakere toplantılarında Çin ve ABD'nin ortak ticari ve ekonomik endişelerini ilgilendiren konularda "derinlemesine tartışmalar yaptıklarını", önemli ve zor konularda "yeni ilerlemeler" kaydettiklerini dile getirdi.

    'UMUDUMUZU KORUYORUZ'

    "Hala yapılacak çok iş olmasına rağmen, umudumuzu koruyoruz" ifadelerine yeren ABD'li heyet, iki tarafın çıkarına olan bir anlaşma bulmak için mücadele edeceklerini belirtti.

    Çin- ABD
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    'ABD ile Çin'in ticaret savaşı, üçüncü ülkeleri 'sert' bir şekilde etkileyecek'
    Trump'ın Şi'yi çok önemsediğini vurgulayan ABD tarafı, ABD liderinin, Çin Devlet Başkanı Şi ile yakın iletişimi sürdürmek istediğini vurguladı.

    Diğer yandan, Şinhua haber ajansı, müzakerelerin sona erdiğini bildirirken, hangi konularda ilerleme sağlandığı konusunda detay vermedi.

    Washington'da yapılacak yeni toplantının, 1 Mart'ta sona erecek ticari ateşkesten önceki son toplantı olması bekleniyor.

    ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin G20 Zirvesi'nde anlaşması sonucu ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes yapılmıştı.

    Şinhua ajansının haberine göre ayrıca, Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın başkanlığında heyetler, sona eren Çin-ABD Ticaret ve Ekonomi Yüksek Düzeyli 6. Müzakeresi'nde çeşitli 'ana konularda prensipte fikir birliğine' vardı.

    Konu:
    ABD-Çin ticaret savaşı (46)
    Etiketler:
    anlaşma, görüşme, ABD - Çin Ticaret Savaşı, Şinhua, Şi Cinping, Donald Trump, Pekin, ABD, Çin
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