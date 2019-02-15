Çin ile ABD, ticaret müzakerelerinde 'prensipte fikir birliği' sağladı

Görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin dünyada en önemli ikili ilişkiler olduğunu belirten Şi, iki ülkenin dünya barışı ve istikrarını korumasının yanı sıra küresel kalkınma ve refah alanında önemli çıkarları paylaşarak büyük sorumlulukları üstlendiğini kaydetti.
Şi, "İki taraftan heyetlerin ben ve ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği yön ve prensipte, iletişimi güçlendirmesini, iş birliğine odaklanmasını, farklılıkları kontrol altına almasını ve ikili ticari ve iş birliği ile ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmeye teşvik etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.
"İş birliği iki tarafın yararına, çatışma herkese zarar verir. İş birliği en iyi seçenek." diyen Şi, iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmanın teşvik etmek ve çözüme ulaşmak için Çin'in iş birliği yöntemlerini kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi.
MÜZAKERELER WASHINGTON'DA DEVAM EDECEK
Şi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile her vesileyle yakın iletişimi sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.
Mnuchin ve Lighthizer da iki ülke liderlerinin görüşmelerde vardıkları fikir birlikleri çerçevesinde dün ve bugün yürütülen müzakere toplantılarında Çin ve ABD'nin ortak ticari ve ekonomik endişelerini ilgilendiren konularda "derinlemesine tartışmalar yaptıklarını", önemli ve zor konularda "yeni ilerlemeler" kaydettiklerini dile getirdi.
'UMUDUMUZU KORUYORUZ'
"Hala yapılacak çok iş olmasına rağmen, umudumuzu koruyoruz" ifadelerine yeren ABD'li heyet, iki tarafın çıkarına olan bir anlaşma bulmak için mücadele edeceklerini belirtti.
Diğer yandan, Şinhua haber ajansı, müzakerelerin sona erdiğini bildirirken, hangi konularda ilerleme sağlandığı konusunda detay vermedi.
Washington'da yapılacak yeni toplantının, 1 Mart'ta sona erecek ticari ateşkesten önceki son toplantı olması bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Arjantin G20 Zirvesi'nde anlaşması sonucu ticaret savaşlarında 90 günlük ateşkes yapılmıştı.
Şinhua ajansının haberine göre ayrıca, Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın başkanlığında heyetler, sona eren Çin-ABD Ticaret ve Ekonomi Yüksek Düzeyli 6. Müzakeresi'nde çeşitli 'ana konularda prensipte fikir birliğine' vardı.
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