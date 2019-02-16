Rusya dahil 8 ülkenin BM temsilcileri Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde

Çin devlet televizyonunun açıklamasına göre Çin Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Rusya, Belarus, Venezüella, Mısır, Kamboçya, Küba, Pakistan ve Senegal'in BM Cenevre Ofisi temsilcilieri Çin'e gitti.

Diplomatlar, Pekin'de Çinli yetkililerle aşırıcılık, ayrımcılık ve terör konularını istişare ederken Çin Komünist Parti Merkez Komitesi Propaganda Dairesi Başkan Yardımcısı Tzyan Tzyango, "Sincan, eğitim programları ve özel eğitim merkezleri sayesinde son yıllarda belirgin bir ilerleme kaydetti" dedi.

8 ülkenin BM temsilcileri, 16-19 Şubat tarihlerinde Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret ederek Türkiye'nin açıklamasının doğruyu yansıtıp yansıtmadığını gözleyecek.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde ‘toplama kampları' kurulduğu ve Uygur ozan Abdürrahim Heyit'in hapishanede yaşamını yitirdiği açıklamasına verdiği yanıtta "Bunlar toplama kampı değil, hafif suçlar işlemiş ya da hukuka aykırı davranışlarda bulunmuş insanlar burada eğitim görüyor" demişti.