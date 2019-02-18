Japonya Başbakanı, Trump'ı 'ricayla' Nobel'e aday gösterdiğini yalanlamadı

Parlamentoda konuyla ilgili soru karşısında Abe, "Nobel Komitesi'nin öneride bulunanları ve adayları ifşa etmemeye ilişkin 50 yıllık politikası çerçevesinde yorum yapmayı reddediyorum." yanıtını verdi. Ancak Abe'nin "Bunun doğru olmadığını söylemeyeceğim" ifadesi iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlandı.

TAKDİR ETTİ, 'İŞBİRLİĞİNE DEVAM' DEDİ

Dahası Abe, Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin nükleer ve füze gelişimini frenlemek konusundaki liderliğini ‘bir hayli' takdir ettiğini söyledi.

Geçen yıl ABD ile Kuzey Kore arasındaki zirveyi hatırlatan Abe, "Japonya için bir hayli önem arz eden, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze sorunlarının, adam kaçırma sorunlarının çözümü konusunda Başkan Trump'la en yüksek düzeyde işbirliği yapmayı sürdüreceğim" dedi.

'GAYRIRESMİ' RİCA

© REUTERS / Kevin Lamarque Japonya ve ABD'den, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için işbirliği kararı

Japonya'da yayın yapan Asahi Shimbun gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Washington, Başkan Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında haziranda yapılan zirvenin ardından Japon hükümetine, Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne önermesi için 'gayrıresmi' ricada bulundu.

Trump da, 15 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Şinzo Abe'nin Kuzey Kore ile diplomatik diyaloğun başlatılmasındaki rolü nedeniyle kendisini Japonya adına Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini açıklamıştı.