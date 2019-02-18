Kayıt
15:53 18 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Тематические парки в Дубае Bollywood Parks и Legoland Dubai

    Keşmir saldırısının etkileri büyüyor: Pakistanlılara Bollywood yasağı

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    Asya & Pasifik
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında artan Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasakladı. Hint kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı oyuncuların fotoğraflarını kaldırdı

    Keşmir saldırısı Hindistan'da protesto edildi
    © REUTERS / Anushree Fadnavis
    Keşmir saldırısı toplumsal şiddeti tırmandırdı
    AICWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Keşmir'de 44 askerin öldüğü saldırı kınanırken, tüm sinema sektörü çalışanlarının terör karşısında Hindistan'ın yanında olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Pakistanlı oyuncuların Hint film endüstrisinde yasaklandığını resmen duyuruyoruz. Eğer hala Pakistanlı oyuncularla çalışacak şirketler varsa onlara da yasaklar getirilecek" ifadelerine yer verildi.

    Hint sinema sektöründen bir diğer tepki de ünlü oyuncu Ajay Devgn'dan geldi.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Devgn, "Son yaşanan olaylar ışığında Total Dhamaal film ekibi olarak, filmi Pakistan'da vizyona sokmama kararı aldık" açıklamasını yaptı.

    GERİLİM KRİKETE DE SIÇRADI

    Keşmir'de saldırı
    © REUTERS / Younis Khaliq
    Keşmir'de son 30 yılın en kanlı saldırısı: 44 Hint askeri öldü, 20 asker yaralandı
    Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırı sonrası yeniden yükselen Pakistan-Hindistan gerilimi üzerine Hint kriket kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı kriket efsanelerinin fotoğraflarını indirme kararı aldı.

    Pakistan medyasındaki habere göre, Hindistan'daki kriket stadyumlarında, kulüp binalarında ve federasyon binalarındaki kriket efsanelerinin fotoğrafları, Pakistan Milli Takımı'nın yer aldığı maç fotoğrafları ve ülkede 2011'de oynanan Dünya Kupası maçlarından görüntüler kaldırılmaya başlandı.

    Kaldırılan fotoğraflar arasında kriket efsanelerinden Pakistan Başbakanı İmran Han dışında dünyaca ünlü Şahid Afridi ve Vasim Akram'ın fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.

    2011'de Kriket Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Mohali Stadı'ndaki soyunma odasında bulunan misafir takım fotoğraf albümleri ve maç görüntülerinden Pakistan Milli Takımı'nın yer aldıkları da kaldırıldı.

    Rajastan Kriket Federasyonu da "Kriket Yıldızları" galerisinden Pakistanlı oyunculara ait fotoğrafları çıkardı.

    Pakistan Süper Ligi'nin resmi ürünlerini üreten Hindistan'ın IMG-Reliance Şirketi de Pakistan Kriket Federasyonuyla (PCB) anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu.

    Hindistan askeri-Keşmir
    © AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA
    Pakistan ve Hindistan, Keşmir'de çatışmaları durdurmada anlaştı
    PCB'den yapılan açıklamada, yeni bir şirketle anlaşılacağı belirtilerek, "Son yaşanan olaylar bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Her zaman sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiğine inanıyoruz. Tarih bize sporun, özellikle kriketin, toplumlar ve ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü öğretti" ifadeleri kullanıldı.

    Hindistan ve Pakistan milli takımları, 2008'den bu yana uluslararası organizasyonlar dışında maçlara çıkmadı.

    KEŞMİR GERİLİMİ

    Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

    Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

    Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

    Etiketler:
    saldırı, gerilim, yasak, Keşmir saldırısı, Rajastan Kriket Federasyonu, Bollywood, Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Ajay Devgn, Cammu Keşmir, Pakistan, Hindistan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    IDEX-2019 Uluslararası Savunma Fuarı
    BAE'de kapılarını açan IDEX-2019 Uluslararası Savunma Fuarı’ndan görüntüler
    Karikatür
    Zaharova, 'Maduro'cuları' tehdit eden Bolton'a kendi fotoğrafını hatırlattı
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet