Keşmir saldırısının etkileri büyüyor: Pakistanlılara Bollywood yasağı

Açıklamada, "Pakistanlı oyuncuların Hint film endüstrisinde yasaklandığını resmen duyuruyoruz. Eğer hala Pakistanlı oyuncularla çalışacak şirketler varsa onlara da yasaklar getirilecek" ifadelerine yer verildi.
Hint sinema sektöründen bir diğer tepki de ünlü oyuncu Ajay Devgn'dan geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Devgn, "Son yaşanan olaylar ışığında Total Dhamaal film ekibi olarak, filmi Pakistan'da vizyona sokmama kararı aldık" açıklamasını yaptı.
In light of the current situation the team of Total Dhamaal has decided to not release the film in Pakistan.— Ajay Devgn (@ajaydevgn) 18 Şubat 2019
GERİLİM KRİKETE DE SIÇRADI
Pakistan medyasındaki habere göre, Hindistan'daki kriket stadyumlarında, kulüp binalarında ve federasyon binalarındaki kriket efsanelerinin fotoğrafları, Pakistan Milli Takımı'nın yer aldığı maç fotoğrafları ve ülkede 2011'de oynanan Dünya Kupası maçlarından görüntüler kaldırılmaya başlandı.
Kaldırılan fotoğraflar arasında kriket efsanelerinden Pakistan Başbakanı İmran Han dışında dünyaca ünlü Şahid Afridi ve Vasim Akram'ın fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.
2011'de Kriket Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Mohali Stadı'ndaki soyunma odasında bulunan misafir takım fotoğraf albümleri ve maç görüntülerinden Pakistan Milli Takımı'nın yer aldıkları da kaldırıldı.
Rajastan Kriket Federasyonu da "Kriket Yıldızları" galerisinden Pakistanlı oyunculara ait fotoğrafları çıkardı.
Pakistan Süper Ligi'nin resmi ürünlerini üreten Hindistan'ın IMG-Reliance Şirketi de Pakistan Kriket Federasyonuyla (PCB) anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu.
Hindistan ve Pakistan milli takımları, 2008'den bu yana uluslararası organizasyonlar dışında maçlara çıkmadı.
KEŞMİR GERİLİMİ
Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.
Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.
Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.
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