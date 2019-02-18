Keşmir saldırısının etkileri büyüyor: Pakistanlılara Bollywood yasağı

Tüm Hindistan Sinema Çalışanları Birliği (AICWA), Keşmir'de yaşanan saldırı sonrasında artan Hindistan-Pakistan gerilimi üzerine Bollywood filmlerinde Pakistanlı oyuncularla çalışmayı yasakladı. Hint kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı oyuncuların fotoğraflarını kaldırdı

© REUTERS / Anushree Fadnavis Keşmir saldırısı toplumsal şiddeti tırmandırdı

AICWA'dan yapılan yazılı açıklamada, Keşmir'de 44 askerin öldüğü saldırı kınanırken, tüm sinema sektörü çalışanlarının terör karşısında Hindistan'ın yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Pakistanlı oyuncuların Hint film endüstrisinde yasaklandığını resmen duyuruyoruz. Eğer hala Pakistanlı oyuncularla çalışacak şirketler varsa onlara da yasaklar getirilecek" ifadelerine yer verildi.

Hint sinema sektöründen bir diğer tepki de ünlü oyuncu Ajay Devgn'dan geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu Devgn, "Son yaşanan olaylar ışığında Total Dhamaal film ekibi olarak, filmi Pakistan'da vizyona sokmama kararı aldık" açıklamasını yaptı.

In light of the current situation the team of Total Dhamaal has decided to not release the film in Pakistan. — Ajay Devgn (@ajaydevgn) 18 Şubat 2019

GERİLİM KRİKETE DE SIÇRADI

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de düzenlenen saldırı sonrası yeniden yükselen Pakistan-Hindistan gerilimi üzerine Hint kriket kulüpleri ve federasyonları, binalardaki Pakistanlı kriket efsanelerinin fotoğraflarını indirme kararı aldı.

Pakistan medyasındaki habere göre, Hindistan'daki kriket stadyumlarında, kulüp binalarında ve federasyon binalarındaki kriket efsanelerinin fotoğrafları, Pakistan Milli Takımı'nın yer aldığı maç fotoğrafları ve ülkede 2011'de oynanan Dünya Kupası maçlarından görüntüler kaldırılmaya başlandı.

Kaldırılan fotoğraflar arasında kriket efsanelerinden Pakistan Başbakanı İmran Han dışında dünyaca ünlü Şahid Afridi ve Vasim Akram'ın fotoğraflarının da bulunduğu belirtildi.

2011'de Kriket Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Mohali Stadı'ndaki soyunma odasında bulunan misafir takım fotoğraf albümleri ve maç görüntülerinden Pakistan Milli Takımı'nın yer aldıkları da kaldırıldı.

Rajastan Kriket Federasyonu da "Kriket Yıldızları" galerisinden Pakistanlı oyunculara ait fotoğrafları çıkardı.

Pakistan Süper Ligi'nin resmi ürünlerini üreten Hindistan'ın IMG-Reliance Şirketi de Pakistan Kriket Federasyonuyla (PCB) anlaşmalarını iptal ettiğini duyurdu.

© AFP 2018 / Tauseef MUSTAFA Pakistan ve Hindistan, Keşmir'de çatışmaları durdurmada anlaştı

PCB'den yapılan açıklamada, yeni bir şirketle anlaşılacağı belirtilerek, "Son yaşanan olaylar bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Her zaman sporun siyasetten ayrı tutulması gerektiğine inanıyoruz. Tarih bize sporun, özellikle kriketin, toplumlar ve ülkeler arasında köprü vazifesi gördüğünü öğretti" ifadeleri kullanıldı.

Hindistan ve Pakistan milli takımları, 2008'den bu yana uluslararası organizasyonlar dışında maçlara çıkmadı.

KEŞMİR GERİLİMİ

Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilim, 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan, saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.