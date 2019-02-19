Huawei'nin patronu ABD'den korkmuyor: Dünya biz olmadan yapamaz

‘ABD, DÜNYAYI TEMSİL ETMİYOR'
Ren Zhengfei, şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) olan kızı Meng Wanzhou'nun ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gözaltına alınmasını da ‘politik bir karar' olarak yorumladı.
Meng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanıyor.
“There’s no way the US can crush us”— BBC News (World) (@BBCWorld) February 18, 2019
In an exclusive interview with the BBC, Huawei founder Ren Zhengfei describes the arrest of his daughter Meng Wanzhou, the company's chief financial officer, as politically motivated
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CASUSLUKLA SUÇLANIYOR
ABD yönetimi Huawei'yi para aklama, banka işlemlerinde sahtekârlık, casusluk ve ticari sırları çalmakla suçluyor. Şirketse bu suçlamaları reddediyor.
Huawei ve ABD arasındaki hukuki savaşta, şirketin dünya çapında çeşitli ülkelerde telekomünikasyon ağları kurarak büyük firmalarla rekabet etmesi ve Apple'dan daha fazla akıllı telefon satar duruma gelmesi yatıyor. Huawei'nin 5G donanımı tedarik etmesine Avustralya ve Yeni Zelanda'da da yasak getirildi.
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