Japonya Guaido’yu Venezüella’nın geçici başkanı olarak tanıdı

Venezüella'da devam eden yönetim krizinin uluslararası diplomasi de yansımaları devam ederken konuya dair Japonya'dan bir açıklama geldi.
Kono: Japan supports Venezuela opposition leader https://t.co/lTaDxWjGVR— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 19, 2019
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, kendisini Venezüella'nın geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'yu tanıdıklarını duyurdu. Kono, "Guaido'ya Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak açık desteğimizi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
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