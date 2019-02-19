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15:16 19 Şubat 2019
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    Pakistan Başbakanı İmran Han, Keşmir saldırısının ardından konuştu

    Pakistan Başbakanı'ndan Hindistan'a Keşmir tepkisi: Ülkeme bulaşma

    © AFP 2018 / Aamir Qureshi
    Asya & Pasifik
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    Hindistan'ın Cammu Keşmir eyaletinde 'son 30 yılın en kanlı saldırısı' olarak kayıtlara geçen saldırı, Hindistan ile Pakistan arasında ipleri germeye devam ediyor. Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'a soruşturma için yardıma hazır olduklarını söyledi ancak kendilerine saldırılması durumunda karşılık vereceklerini vurguladı.

    Keşmir saldırısı Hindistan'da protesto edildi
    © REUTERS / Anushree Fadnavis
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    Devlet televizyonundan halka seslenen Han, "Pakistan yalnızca karşılık vermeyi düşünmüyor. Pakistan karşılık verecek" dedi. Han, saldırı nedeniyle kendilerini suçlayan Hindistan'dan bu konuda kanıt da talep etti.

    Başbakan, saldırı düzenlemek için Pakistan topraklarını kullanacak bir militan grup olması halinde ‘kendilerinin de düşmanı olacağını' söyledi ve "Bu bizim çıkarlarımıza ters" dedi.

    ‘ÜLKEME BULAŞMA'

    Öte yandan bu açıklamalarından dakikalar sonra, Başbakan'ın resmi Facebook hesabından İmran Han'ın sert bakan bir fotoğrafı eşliğinde "Ülkeme bulaşma" yazan bir mesaj paylaşıldı.

    PAKİSTAN'DAN BM'YE ÇAĞRI

    Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi de bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hindistan'la yaşanan gerilimi düşürmesi için devreye girmesini talep eden bir mektup yazdığını açıkladı. Kureşi, Hindistan'ın kendilerini ‘güç kullanmakla tehdit ettiğini' söyledi.

    Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan ve 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumluluğunu Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlenmişti. Hindistan saldırıda parmağı olanların ‘bedelini ödeyeceklerini' belirtirken, suçlamaların yöneltildiği İslamabad bunu reddediyor.

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    Etiketler:
    karşılık, asker, saldırı, Facebook, Ceyş-i Muhammed Örgütü, BM, Şah Mahmut Kureşi, İmran Han, Antonio Guterres, Cammu Keşmir, Srinagar, Pakistan, Hindistan
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