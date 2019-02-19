Pakistan Başbakanı'ndan Hindistan'a Keşmir tepkisi: Ülkeme bulaşma

Başbakan, saldırı düzenlemek için Pakistan topraklarını kullanacak bir militan grup olması halinde ‘kendilerinin de düşmanı olacağını' söyledi ve "Bu bizim çıkarlarımıza ters" dedi.
‘ÜLKEME BULAŞMA'
Öte yandan bu açıklamalarından dakikalar sonra, Başbakan'ın resmi Facebook hesabından İmran Han'ın sert bakan bir fotoğrafı eşliğinde "Ülkeme bulaşma" yazan bir mesaj paylaşıldı.
PAKİSTAN'DAN BM'YE ÇAĞRI
Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Kureşi de bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hindistan'la yaşanan gerilimi düşürmesi için devreye girmesini talep eden bir mektup yazdığını açıkladı. Kureşi, Hindistan'ın kendilerini ‘güç kullanmakla tehdit ettiğini' söyledi.
Srinagar kentine giden konvoyu hedef alan ve 44 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumluluğunu Pakistan merkezli Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlenmişti. Hindistan saldırıda parmağı olanların ‘bedelini ödeyeceklerini' belirtirken, suçlamaların yöneltildiği İslamabad bunu reddediyor.
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