Avustralya'da plakalarda emoji dönemi başlıyor

BBC'nin haberine göre, Queensland eyaletinde sürücüler, artık özel plakaların yanı sıra plakalara bazı emojileri ekletebilecek.

Ücret karşılığında süsleme maksadıyla plakalara dahil edilecek emojiler, kahkaha atan, göz kırpan, güneş gözlüklü, kalp gözlü ve gülen suratla sınırlı tutulacak.

​Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun, hali hazırda 260 euro olan plakalardan daha fazla para kazanılması için zekice bir yöntem olduğu yönünde eleştirel yorumlarda bulundu.

Bazıları ise, bu plakalardan almayı dört gözle beklediklerini belirtti.



