Avustralya'da plakalarda emoji dönemi başlıyor

BBC'nin haberine göre, Queensland eyaletinde sürücüler, artık özel plakaların yanı sıra plakalara bazı emojileri ekletebilecek.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar bunun, hali hazırda 260 euro olan plakalardan daha fazla para kazanılması için zekice bir yöntem olduğu yönünde eleştirel yorumlarda bulundu.
Bazıları ise, bu plakalardan almayı dört gözle beklediklerini belirtti.
Emoji number plates launched in Queensland https://t.co/JqbVG0wat2— BBC News (World) (@BBCWorld) February 20, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)