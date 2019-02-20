Pakistan'dan Prens Selman'a hediye: Altın kaplamalı silah

Pakistan ziyaretinde 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması imzalayan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, ziyareti sırasında altın kaplamalı bir silah hediye edildi.

© REUTERS / Pakistan Başbakanlığı Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 20 milyar dolarlık yatırım anlaşması

Pakistan'ın başkenti İslamabad'ı ziyaret eden ve Pakistan'a 20 milyar dolar yatırım yapmayı kabul eden Selman, ülkeden 'altın kaplama' bir hediyeyle ayrıldı.

Pakistan Meclis Başkanı Sadık Sanjrani'nin başkanlık ettiği bir parlamento heyeti, Pazartesi günü Selman'ın kaldığı konutu ziyaret ederek Veliaht Prens'e altın kaplamalı Heckler & Koch MP5K tipi bir silah hediye etti.

Saudi's Mohammed bin Salman given gold-plated machine gun while visiting Pakistan https://t.co/OiDgW1f2ca — Daily Mail Online (@MailOnline) February 19, 2019

​Aynı gün Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakanı İmran Han, Selman'a üst düzey devlet nişanı takmıştı.

Pakistan'da ayrıca Selman'ın ziyareti için de 300 kruvazör hazırlanmış, kalacağı başbakanlık binasında da bir spor salonu kurdurulmuştu.

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle uluslararası kamuoyunda ağır eleştiriler alan Selman'ın cinayetin arkasındaki isim olduğu iddia ediliyor.

Suudi prens, İslamabad ziyaretinde 20 milyar dolarlık yatırımın yanı sıra, Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan 2 bin Pakistanlı tutuklunun serbest bırakılması talimatını da vermişti.

Selman'ın Pakistan ziyaretinin ardından önce Hindistan'a daha sonra da Çin'e gitmesi bekleniyor.